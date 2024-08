María Corina Machado: "Lo único que le queda" a Maduro es el apoyo del alto mando militar

La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que "lo único que le queda" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el apoyo "reducido" de la cúpula militar, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del líder chavista, lo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país.

"Lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del (partido gobernante) PSUV no están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira", dijo la exdiputada durante una conversación con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Insistió en que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), venció por amplio margen en los comicios, con Edmundo González Urrutia como su abanderado, y que por ello publicaron en una página web el "83.5 %" de las actas electorales, que son "las pruebas de la victoria".

Machado pidió a Chaves que les "ayude a pensar" nuevas iniciativas diplomáticas para aumentar la presión al Gobierno, que, en vista de las protestas contra el resultado electoral anunciado, ordenó extremar el control policial y militar para enfrentar lo que consideran "un golpe de Estado cibernético".

"Hay que acoplar y coordinar todas estas acciones de la comunidad internacional para que el régimen sepa que aquí nadie va a convalidar esto y que el mundo sepa que aquí no estamos pasando la página (...) no podemos dejar que esto se extienda", sostuvo.

La exdiputada, la principal valedora de González Urrutia, denunció que desde el 29 de julio "la represión ha sido brutal" en Venezuela, donde más de 2,200 personas fueron detenidas y 24 perdieron la vida en el contexto de las protestas, algunas devenidas en hechos de violencia.

Además, reiteró que, ante el silencio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue sin publicar las actas que certifican la victoria de Maduro -lo que viola la normativa legal-, si el chavismo presentara papeletas que validen el triunfo de Maduro, esas "serán las pruebas del fraude", pues recordó que estos documentos tienen indicadores de autenticidad inviolables.