Petro le pone fecha al supuesto 'golpe de Estado' y dice que será institucional

Gustavo Petro advirtió que el "golpe de Estado" del que él habla sería institucional y no militar ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este viernes que el supuesto golpe de Estado en su contra, del que ha venido hablando, comenzará el próximo lunes y por eso este fin de semana una asamblea popular le refrendará su apoyo en Bogotá.

"El lunes comienza el golpe de las corbatas. El sábado nos vemos con la asamblea nacional popular en la universidad Nacional", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El sábado y domingo en la Universidad Nacional en Bogotá, bajo la premisa '¡Sí a la democracia, no al golpe!', los sectores afines a Petro se reunirán para debatir los ejes que "fortalecerán al 'Gobierno del Cambio' en el tiempo que resta" y cómo "hacer frente al golpe de Estado por parte de la derecha".

"Creo que vamos a vivir los días de una decisión popular histórica. Si volvemos al pasado de fusilamiento de los jóvenes y del enorme robo del Estado o si nos comprometemos con la democracia, la paz y la vida", añadió Petro en su publicación.

Horas antes, también en su cuenta de X, Petro advirtió que el "golpe de Estado" del que él habla sería institucional y no militar.

"No amigos, el golpe no se dará con soldados, que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar un solo arma contra el pueblo. Se dará con corbatas y escritorios y esta es la prueba. Tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al presidente para iniciar el golpe y comienza el lunes", aseguró en su mensaje.

Petro acompañó su mensaje con una foto de la agenda del Consejo Nacional Electoral (CNE) que puede investigar posibles irregularidades en la financiación de la campaña que le llevó al cargo, que él considera una conspiración para desalojarlo del poder, e incluso ha hablado de un plan para asesinarlo, del que dijo el jueves: "la orden está dada".

Posible investigación por topes electorales

La sala plena del CNE definirá si abre o no una investigación formal contra la campaña de Petro por supuestamente violar los topes en la campaña electoral.

Los cargos que enfrentaría el presidente se quedarían en el ámbito administrativo pero la situación puede cambiar si el CNE envía copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es el juez natural del presidente, con lo que quedaría vinculado a un juicio político.

A esta investigación también está vinculado su entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

La semana pasada se conoció una investigación del CNE, revelada por el periodista Daniel Coronell en la W Radio, que concluía que la campaña electoral de Petro en 2022 violó los topes de gasto establecidos en la ley y recurrieron a fuentes de financiación prohibidas.