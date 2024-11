México: la batalla legal de las mujeres víctimas de intento de feminicidio

Este 25 de noviembre, día de acción para combatir la violencia contra las mujeres, adquiere todo su significado en México, un país especialmente violento con las mujeres. Alrededor de 10 mujeres mueren cada día a manos de un hombre y, cuando sobreviven, se enfrentan a una batalla legal para obtener justicia.

Cuando empieza a hablar, Arely Escobar, de 27 años, deja caer el pañuelo azul que le cubre la cabeza. Tiene ampollas en el cuello y en el pecho. Son las cicatrices de una noche que nunca olvidará.

"¿Quieres arder? Cuando dijo esas palabras, me quedé helada. Me roció con una botella de alcohol metílico de pies a cabeza. Cuando me tumbé en la cama para limpiarme la cara con la manta, me tiró un mechero. Primero me ardió el pelo y luego todo el cuerpo", cuenta.

¿Culpable de "lesiones" o intento de asesinato?

Tras dos infartos en la ambulancia y un mes en el hospital, el 70% del cuerpo de Arely Escobar sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Sin embargo, la investigación abierta por la fiscalía sólo se refiere a "lesiones".

"Me puse en contacto con altos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, explicándoles que la investigación se estaba llevando a cabo por 'lesiones', cuando los hechos eran completamente consistentes con un caso de feminicidio", dice Maximiliano Carranza, abogado de Arely Escobar.

El se enfrentaba a seis años de cárcel por culpabilidad de lesiones. Pero ahora la ex pareja de Arely Escobar se enfrenta a 60 años por tentativa de feminicidio.

Aunque este delito está recogido en el código penal mexicano desde hace más de diez años, en el 87% de los casos sigue sin hacerse justicia a las víctimas de feminicidio.