El triunfo del Frente Amplio es "muy importante" para la salud de Mujica, dice su médica

El triunfo del Frente Amplio en la segunda vuelta de las elecciones en Uruguay es "muy importante" para la salud del expresidente José Mujica, quien se encuentra contento y evolucionando bien, según lo aseguró este lunes su médica personal, Raquel Pannone.

"Estaba muy contento. Está evolucionando muy bien", dijo a la prensa la doctora, quien visitó a Mujica temprano en su chacra (granja), ubicada a las afueras de Montevideo, y explicó que el estado de ánimo es fundamental para la curación y la rehabilitación de las personas.

En ese sentido, y consultada sobre la importancia del triunfo de Yamandú Orsi en la segunda vuelta de las elecciones, la doctora dijo que es "muy importante" para Mujica y que eso "ayudará doblemente".

Victoria de Orsi

El domingo, el frenteamplista Orsi se convirtió en presidente electo de Uruguay tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones al oficialista Álvaro Delgado.

Por otra parte, Pannone apuntó que "no hay evidencias clínicas" de que el exgobernante, a quien en abril de este año le fue descubierto un tumor de carácter maligno en el esófago, tenga ahora la lesión.

"Está en período de remisión clínica. La curación del punto de vista científico-técnico lleva otros controles y otras evidencias que aún no tenemos. Que vamos a tener, pero todavía no porque no es tiempo para hacerlo, tenemos que esperar", enfatizó Pannone.

El domingo, temprano en la mañana, Mujica acudió a votar y aseguró que -pese a ser pequeño- su país se ha ganado el reconocimiento de ser estable y tener una ciudadanía que respeta las formalidades institucionales, algo que no es poca cosa "en una pobre y golpeada América Latina".

Asimismo, afirmó que personalmente ya "no tiene nada más que esperar" porque -por razones de edad- lo más próximo en su futuro es "el cementerio".

Pese a esto, enfatizó que le interesa "la suerte de los jóvenes" ya que cuando tengan su edad vivirán un mundo muy distinto e hizo hincapié en que el país se debe desarrollar en este momento para tener los recursos que se deben "meter en la cabecita" de los más pequeños.

"Tener plata para meter en la cabeza de los chiquilines (jóvenes) para que estén a la altura de la sociedad del conocimiento. Porque si no, como dice Harari, vamos a pertenecer al mundo de los irrelevantes. El mundo está cambiando", apuntó.