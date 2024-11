Perú anuncia un nuevo programa de alimentación escolar tras denuncias de corrupción

El Gobierno de Perú implementará desde 2025 un nuevo programa de alimentación en las escuelas estatales del país en reemplazo del actual 'Qali Warma', que en las últimas semanas ha recibido numerosas denuncias por presunta corrupción y entregar alimentos en mal estado, informó el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

"Este nuevo programa escolar de alimentación comunitaria se va a llamar 'Wasi Mikuna', que es en quechua 'comida casera', 'comida de la casa', que es lo que queremos", anunció el ministro en la emisora RPP.

Demartini afirmó que el modelo empleado en 'Qali Warma' "ya no es suficiente" y que el nuevo programa será comunitario, contará con la participación de las asociaciones de padres de familia, las empresas privadas y fiscalización estatal.

El funcionario agradeció, en ese sentido, la participación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) "en este momento de urgencia".

Señaló que también se ha reunido con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para decirles que los proveedores y productores "no pueden estar ajenos a un programa de esta envergadura" que, según informó, compra más de 180,000 toneladas de alimentos.

El ministro también dijo que fue él quien pidió la renuncia del funcionario Pedro Ripalda como director de 'Qali Warma', quien este viernes fue reemplazado por Cecilia Barbieri.

Aseguró, además, que el Estado tiene "que garantizar esa alimentación de calidad" y que se reunió con la fiscal general, Delia Espinoza, para "explicarle" los detalles de las denuncias relacionadas con 'Qali Warma'.

El pasado martes, el pleno del Congreso de Perú rechazó una moción que planteaba censurar a Demartini como ministro, aunque luego aprobó interpelarlo, el próximo 4 de diciembre, por las denuncias contra 'Qali Warma'.

La Procuraduría General de Perú, ente que representa jurídicamente la defensa del Estado, pidió el 18 de noviembre a la Fiscalía que abra una investigación tras la denuncia del hallazgo de hongos en conservas de pollo que entregaba 'Qali Warma' en la región sureña de Ayacucho.

Días antes, el mismo organismo había pedido a la Fiscalía que amplíe una investigación abierta luego de que un reportaje televisivo denunciara que la empresa Frigoinca entregó conservas de carne de caballo en lugar de carne de res para que sean distribuidas por 'Qali Warma' a escolares de zonas remotas del país.

Posteriormente, el programa periodístico Punto Final, de la cadena local Latina, informó que Frigoinca donó lotes de conservas 'Don Simón', distribuidas por 'Qali Warma', a refugios para perros en la región norteña de Chiclayo, con la advertencia de que no eran aptos para el consumo humano.

Dio cuenta, además, del descubrimiento de una presunta red de corrupción de funcionarios que llevó a la destitución de 22 miembros de 'Qali Warma' y de la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

A su turno, el programa periodístico Cuarto Poder, de la cadena América Televisión, reportó que existen documentos oficiales que denuncian la distribución de conservas en mal estado y posibles actos de corrupción en 'Qali Warma'.

Tras la difusión de los reportajes, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) negó "enfáticamente" que 'Qali Warma' "distribuya alimentos dirigidos para el consumo animal" e informó que se ordenó "la no distribución, no liberación y no consumo, así como el reemplazo de todos los productos" de Frigoinca a nivel nacional.