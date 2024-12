Milei lidera la cumbre ultra en Buenos Aires con la presencia de Abascal y la nuera de Trump

El presidente argentino ha reunido en Buenos Aires a Lara Trump, vicepresidenta del Comité Nacional Republicano de EEUU y nuera del presidente electo, el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal y al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que participó por videoconferencia.

Este miércoles se ha celebrado en Buenos Aires un encuentro de la extrema derecha y populista de las Américas y España. Con el presidente Javier Milei como anfitrión, la capital argentina ha acogido la CPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora.

Este movimiento fue creado en Estados Unidos hace más de 50 años por el ala más conservadora del Partido Republicano y es la primera vez que se celebraba en Argentina.

La reunión, que se hizo en el Hotel Hilton de Buenos Aires, ha celebrado las victorias de Trump y del propio Milei como los grandes exponentes del liberalismo y la lucha contra el socialismo.

¿Qué busca el presidente argentino con esta reunión?

"A nivel internacional, Milei busca dos cosas. Una es posicionarse como un líder de la derecha mundial y por otro lado, también quiere, con las invitaciones a estos líderes, mostrarles dos triunfos de su gobierno que es su meta clara de 0% de déficit y el otro es la batalla cultural contra lo que él denomina ataques socialistas, comunistas o intervencionistas", explica a RFI, Lucas Doroñuk, analista político argentino.

Milei, que se define como libertario, liberal en lo económico y conservador en los temas de sociedad, arremetió contra Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Pedro Sánchez de España.

"No dejen avanzar al socialismo, no avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos del mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (en alusión al aborto legal)", señaló Milei al presentar el evento.

El encuentro resaltó además la relación de Argentina con dos países, Estados Unidos y Brasil. "Yo creo que con Estados Unidos puede lograr un acercamiento más diplomático y político que comercial porque en la historia reciente, Argentina nunca ha significado mucho para Estados Unidos. Esto puede hacer que Trump ayude a liberar los pagos de deuda externa argentina", dice Doroñuk.

En cuanto a Brasil, el analista, considera que el modelo de Milei puede funcionar como trampolín para que Bolsonaro vuelva a posicionarse para competir con el presidente Lula da Silva.

La cita tuvo lugar casi un año después de la victoria de Milei el 10 de diciembre de 2023.