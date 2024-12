Intervienen cárcel de Venezuela cuya directora tenía una relación sentimental con un reo

El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una "relación sentimental" con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

"Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias 'Dinamita', que se autodenominaba 'pran' del recinto carcelario", sostuvo el MP en una publicación en Instagram.

Asimismo, explicó que tras investigaciones por parte de un grupo de fiscales se pudo determinar que "la complicidad" de la exdirectora del Centro Penitenciario de San Juan de los Morros con el recluso, perteneciente a la banda criminal 'Tren del Llano', "servía para introducir teléfonos celulares, armas de fuego y drogas".

La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 "teléfonos inteligentes", 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 "armas punzo cortantes".

Igualmente, dijo que fueron decomisados 1,885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de "pasta base" y 320 gramos de presunta cocaína.

El MP señaló que no se descartan "nuevas aprehensiones".

El pasado 30 de noviembre, el Gobierno venezolano informó de operativos de intervención en dos cárceles del estado Lara (oeste), con el fin de "consolidar un sistema penitenciario" con mejores condiciones de "orden, seguridad y estabilidad".

Los operativos forman parte de la 'Operación Gran Cacique Guaicaipuro', comenzada el año pasado para el desmantelamiento de "mafias carcelarias" que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos "reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena", según una nota oficial.

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un "despliegue masivo" de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que "generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información".

La organización no gubernamental, que aclara que no se opone a "requisas y revisiones minuciosas", calificó de "inhumano" que en estos operativos "no exista un protocolo claro para brindar información y atención oportuna a los familiares", por lo que -agregó- es "alarmante" la "opacidad informativa por parte del Estado".

En 2023, las autoridades desmantelaron ocho "mafias carcelarias" en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.