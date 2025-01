Nicolás Maduro insulta al presidente de Panamá y lo llama a defender el canal de EE.UU.

Caracas, 8 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, profirió este miércoles diversos insultos a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, y lo llamó a defender el canal de ese país, luego de que el mandatario electo de EE.UU., Donald Trump, dijera que no descarta recurrir al uso de la fuerza militar para recuperar el control de la vía interoceánica.

"Yo quisiera que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el canal de Panamá", dijo Maduro durante una actividad oficial, el mismo día en que el líder opositor Edmundo González Urrutia, reconocido como "presidente electo" por varios países, fue recibido por Mulino en la capital del país centroamericano.

Maduro tachó de "cobarde" al mandatario panameño, que recibió este miércoles en custodia el "85,18 % de las actas" de los comicios del 28 de julio, que la oposición asegura haber recopilado el día de los comicios, y que dan por ganador a González Urrutia por un amplio margen, frente al resultado brindado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, que otorgó al presidente venezolano una cuestionada victoria.

"Te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela se seca, te secarás, no te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre, creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre", espetó Maduro, quien pidió elevar una oración por el exjefe del Estado de Panamá Omar Torrijos (1968-1981), fallecido en un accidente aéreo en 1981.

El jefe de Estado venezolano se pronunció después de una conferencia de prensa en la que Trump, este martes, fue consultado sobre si descarta el uso de "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de recuperar el control del Canal de Panamá y de la isla de Groenlandia (Dinamarca).

"No, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones", señaló el presidente electo estadounidense.

González Urrutia visitó Panamá como parte de su gira americana, en la búsqueda de apoyos para su intención de ser investido como presidente este 10 de enero, un mandato que también Maduro promete asumir, con el apoyo de todas las instituciones del país, controladas por el oficialismo.