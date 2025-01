El equipo político de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, confirmó la tarde de este jueves que fue liberada, luego de haber sido retenida por el régimen de Nicolás Maduro.

A través de una publicación en la red social X, Comando con Venezuela informó que Machado fue tumbada de la motocicleta en la que se trasladaba después de encabezar una manifestación en Chacao, Caracas.

Señaló que, durante su breve secuestro, supuestamente, fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada.

La organización política aseguró que, en las próximas horas, la líder opositora se dirigirá al pueblo venezolano para explicar los hechos.

Hoy, #9Ene, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su... — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 9, 2025

Tras notificarse la captura de Machado circuló un video en las redes sociales en la que esta asegura que se encuentra a salvo. No se ha podido confirmar si este video forma parte de los coaccionados a los que hizo alusión el comando.

"Me persiguieron, se me cayó mi cartera azul donde tenía mis pertenencias, se me cayó en la calle, y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre", expresó Machado en el video.

Concentración

Machado reapareció este jueves en Caracas rodeada de cientos de seguidores, después de permanecer en la clandestinidad desde el pasado 28 de agosto, cuando participó en otra protesta a favor del reclamado triunfo de González Urrutia, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro.

Más de cuatro meses después de su última aparición pública y a un día de la toma de posesión presidencial, que tanto Maduro como González Urrutia prometen asumir, Machado se presentó en la calle, como había prometido a sus seguidores el pasado martes, durante una rueda de prensa virtual, para reclamar, una vez más, la victoria opositora en las elecciones del pasado 28 de julio.



"Nunca en mi vida me había sentido tan orgullosa. En toda Venezuela la gente salió a la calle", dijo, al llegar al lugar en donde la esperaban, desde horas antes, miles de personas.

Para Machado, principal valedora de González Urrutia, "el final del régimen" chavista dependerá de lo que haga mañana, cuando está prevista la investidura presidencial, a la que Maduro asegura que asistirá a jurar para un tercer sexenio consecutivo en el poder.



La exdiputada había llamado a los simpatizantes opositores a mantenerse concentrados en "toda Venezuela", con "serenidad y firmeza", y manifestarse por la "Lucha" y "conquista" de la "libertad", y con "la misma energía" del 28 de julio, cuando ella y la mayor coalición opositora afirman que ganó González Urrutia por un amplio margen.

Con información de EFE