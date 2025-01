Así fue la investidura de Nicolás Maduro

Este viernes, Nicolás Maduro se juramentó para un tercer mandato (2025-2031) como presidente de Venezuela, en medio de una jornada cargada de controversias políticas y amplios cuestionamientos a su victoria electoral en los comicios del año pasado.

La ceremonia de juramentación empezó más de una hora antes de lo previsto, la cual provocó que hubiera menos personas presentes de lo anticipado.

El líder chavista llegó a la sede del Parlamento acompañado de su esposa, Cilia Flores, y los funcionarios Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.

El acto se celebró en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde Maduro pronunció un juramento, prometiendo que su nuevo período de gobierno sería "el período de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia".

"Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela y ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, inauguro el nuevo periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia", dijo Maduro al pronunciar el juramento, frente al titular de la Asamblea, Jorge Rodríguez.

Tras la ceremonia, recibió la banda y el collar presidencial, símbolos de su autoridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/10/nicolas-maduro-da-un-discurso-en-su-juramentacion-efe.jpg Nicolás Maduro durante el discurso en la sede del Parlamento. (EFE)

La oposición, sin embargo, denunció que este acto representaba un "golpe de Estado", acusando a Maduro de desconocer los resultados electorales del pasado 28 de julio, cuando, según su versión, su candidato Edmundo González Urrutia había ganado las elecciones presidenciales.

Los opositores afirmaron que Maduro llegó al poder a través de la "fuerza bruta" y la manipulación del proceso electoral, y cuestionaron la legitimidad de su reelección.

Maduro se desplazó en un todoterreno militar hacia la Academia Militar de Venezuela, donde encabezó un acto simbólico de "reconocimiento y reafirmación de lealtad" ante más de 3,200 militares.

Este evento fue descrito como una manifestación de apoyo por parte de los uniformados al régimen chavista, descritos como "combatientes revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas", según Maduro.

La toma de posesión de Maduro se destacó por la ausencia de la mayoría de los líderes latinoamericanos. Solo los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, presentes, mientras que muchos otros países de América Latina, incluidos algunos aliados tradicionales como Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, decidieron no asistir.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/10/maduro-y-daniel-ortega-efe.jpg Nicolás Maduro participa en un acto junto al gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega. (EFE)

También estuvieron representantes de Rusia, Irán, China.

En el caso de Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos continúan sin reconocer la reelección de Maduro.

Sanciones

Justo durante la investidura, la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento de del Tesoro estadounidense anunció sanciones a ocho funcionarios venezolanos que lideran agencias económicas y de seguridad como un “mensaje de solidaridad al pueblo venezolano” y un intento por elevar la presión sobre Maduro.

También incrementó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro hasta 25 millones de dólares, así como de su ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, y agregó una nueva recompensa de hasta 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/10/cierre-de-fronteras-con-colombia.jpg Fotografía de barricadas este viernes, en el puente Internacional Atanasio Girardot que une a Cúcuta con el estado de Táchira Venezuela, en Cúcuta (Colombia). (EFE)

Cierre de fronteras

En medio de esta juramentación desarrollada en un ambiente de tensión, el gobierno de Maduro tomó la decisión de cerrar la frontera terrestre con Colombia y Brasil, una medida que fue justificada como respuesta a una supuesta "conspiración internacional" en vísperas de la toma de posesión.

La Coalición Opositora había anunciado que Edmundo González llegaría este viernes al país para tomar posesión como presidente, pero no sucedió.

Regreso de Edmundo a Venezuela

La líder opositora María Corina Machado descartó este viernes, por falta de "condiciones", el regreso a Venezuela de Edmundo González Urrutia. Información similar fue mencionada por González en un discurso grabado, en el que anunció que se encuentra muy cerca del territorio venezolano y está preparado para regresar al país en el momento oportuno.

González Urrutia, quien viajó a la República Dominicana en la última etapa de una gira por varios países de América Latina y Estados Unidos, había asegurado que estaría el viernes en Caracas para juramentarse como presidente.

González Urrutia "vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas", dijo Machado en un video que difundió en redes sociales.

"No es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia", agregó.