Gobierno de Venezuela autoriza reapertura de frontera con Colombia y levanta suspensión de vuelos

Venezuela autorizó la reapertura de la frontera terrestre con Colombia en la madrugada del lunes tres días después de ordenar su cierre por razones de seguridad de cara a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años.

"La frontera, una vez más, abierta. El Estado y el país en total paz y tranquilidad", dijo Freddy Bernal, gobernador del estado occidental de Táchira y cercano colaborador Maduro, mediante un vídeo publicado en su cuenta en Instagram.

Bernal a su vez rechazó el pedido del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) de una "intervención militar" en el vecino para separar a Maduro del poder.

"El país en paz, es lo que todos queremos, paz para Venezuela, paz para Colombia, que no venga la violencia, que no vengan más las amenazas desde Colombia, que no venga el nefasto Álvaro Uribe a estar inventando invasiones", agregó Bernal en puesto de migración cercano a uno de los puentes internacionales que enlazan ambos países.

Orden de aprehensión

Poco después, el fiscal general Tarek William Saab anunció que se emitió una orden de aprehensión y abrir una investigación penal contra Leopoldo López —un exalcalde opositor que en años recientes ha liderado los cuestionamientos al gobierno de Maduro-- por los presuntos delitos de traición a la patria y conspiración, por plegarse a la solicitud de Uribe de una intervención militar en Venezuela.

También anunció que está tramitando una alerta roja de Interpol en su contra. López fue sentenciado en 2015 a 14 años de prisión por instigación pública, asociación para delinquir, incendio intencional y daños a la propiedad pública durante las violentas protestas en Caracas de 2014 en las que murieron 44 personas y cientos resultaron heridas.

Cumplió los primeros tres años en una prisión militar antes de ser puesto bajo arresto domiciliario, huyó de Venezuela en 2020 y encontró refugio en España.

En el pasado, el Poder Judicial español se ha negado a extraditar a disidentes y exfuncionarios venezolanos acusados de corrupción que eran requeridos por Caracas bajo el argumento de que sus temores de ser perseguidos políticos estaban fundamentados.

La toma de posesión de Maduro como presidente para el período 2025-2031 generó contundentes críticas internacionales y nuevas sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos.

El cierre del lado venezolano se produjo el viernes.

Entonces el propio Bernal anunció que siguiendo instrucciones del mandatario se había cerrado la frontera terrestre en respuesta a informaciones de las autoridades sobre una supuesta "conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos" en momentos que Maduro se disponía a tomar posesión en la Asamblea Nacional en Caracas.

Levantamiento de suspensión de vuelos

Las autoridades aeronáuticas venezolanas también anunciaron el levantamiento de la suspensión de los vuelos entre Venezuela y Colombia, país con el que comparte 2,200 kilómetros de frontera.

Se informó que serán reprogramados los vuelos confirmados de aquellas personas que se vieron impedidas de viajar entre el 10 y el 12 de enero.

Con excepción de la cancelación de uno, el resto de los vuelos entre ambos países mantienen su programación, informó el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la principal terminal aérea que sirve a la ciudad de Caracas. .

La suspensión fue establecida mediante un aviso a aviadores que restringió las operaciones hacia Maiquetía. La medida coincidió con el anuncio del excandidato presidencial opositor Edmundo González de que buscaría regresar al país para juramentarse como presidente.

González es reconocido como presidente electo por Estados Unidos, varios países de la región y organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, tras presentar pruebas creíbles de su victoria frente a Maduro.

Las autoridades electorales leales al partido gobernante declararon ganador a Maduro horas después de que cerraran las urnas el 28 de julio, pero a diferencia de los comicios presidenciales anteriores, no ofrecieron el conteo detallado los de votos.

El opositor pospuso su regreso a Venezuela cuando sea "seguro".