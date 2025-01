El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó este miércoles en Haití que hay que decirle a (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y a (al magnate Elon) Musk, que la humanidad está por encima de las naciones y que para alcanzar las estrellas tiene que haber paz en la tierra.

"La humanidad no puede vivir si no es libre. Les digo a ellos que las estrellas no se alcanzan mientras haya guerras y se bombardean niños (...) hay que hacer de la Tierra un paraíso de la libertad, de la vida", dijo Petro durante su visita de varias horas hoy a la ciudad haitiana de Jacmel (sureste), donde se reunió con las principales autoridades de ese país.

Petro, en un comunicado servido por la Presidencia colombiana, consideró que "hay que dejar solos" a aquellos que en Washington y en Nueva York quieren sacar de Estados Unidos a colombianos, puertorriqueños, haitianos o venezolanos.

"Vamos a dejarlos solos un rato, a ver cómo les va", dijo el socialista Petro en presencia del presidente del Consejo Presidencial de Haití (CPH), Leslie Voltaire; del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y de otros altos cargos haitianos.

Petro arremetió contra "esos blancos" que se creen superiores a los demás, y advirtió de que puede surgir un "nuevo nazismo decadente" que piensa en raza superior que posibilite el resurgimiento de unidad entre los pueblos que en su momento vieron con "indignidad" cómo eran llevadas millones de personas a la muerte en campos de concentración, en alusión al Holocausto.

"Nos quieren separar de la casa a la que nos llevaron a la fuerza (...) los que nos echan se van a quedar solos en su decadencia", continuó el gobernante, que aludió a la ayuda que le facilitó Haití a Simón Bolívar y a Francisco Miranda cuando buscaron apoyo militar en ese país para continuar con su gesta libertaria en América del Sur.

De su lado, Voltaire afirmó que la visita este miércoles al país del presidente Petro será de "gran beneficio" para la población haitiana y le agradeció que a pesar "de los problemas en Colombia", haya sacado tiempo para trasladarse a la nación caribeña.

Voltaire aseguró que Colombia ayudará a su país en seguridad, asistencia, educación, agricultura, turismo y cultura.

"Deseamos que continúe la cooperación Sur-Sur, no solamente con Colombia, sino con los demás países que libertó (Simón) Bolívar. Agradecemos desde el fondo de nuestro corazón al presidente Petro por haber venido a Haití, deseamos pronto que podamos dar comienzo a esta cooperación", refirió.

Momentos después e la partida de Petro, la oficina del primer ministro haitiano dijo que el encuentro de alto nivel estuvo marcado por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

"Esto refleja el deseo común de los dos Estados de consolidar su cooperación en áreas estratégicas, como el desarrollo económico, la seguridad, la transición energética y las cuestiones medioambientales", agregó el despacho de Fils-Aiméé.

"Las discusiones, llevadas a cabo en un espíritu de diálogo constructivo y respeto mutuo, son parte de una dinámica de asociación duradera destinada a promover la estabilidad regional y enfrentar los desafíos globales de nuestro tiempo", agregó la información.

El documento afirmó que la reunión de alto nivel demuestra el compromiso compartido con la solidaridad regional y la integración de los pueblos del Caribe y América Latina.