Evo Morales anuncia que inscribirá su candidatura presidencial con miles de seguidores

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) anunció este miércoles que inscribirá su candidatura para las elecciones presidenciales del 17 de agosto con un partido "prestado" y con "miles y miles" de seguidores, además, pedirá a la comunidad internacional hacer cumplir las leyes de Bolivia.



"El día de la inscripción, faltando dos o tres días (para la conclusión del plazo), vamos a ir miles y miles a La Paz", dijo Morales durante un reunión con dirigentes afines del departamento de Chuquisaca (sudeste) en la localidad de Lauca Ñ.



Morales dijo que la mitad de la población del Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, lo acompañará para la inscripción de su candidatura, por lo que animó a sus seguidores a "estar alistándose".

"¿Imagínense, a ver, que no nos inscriban? Vamos a invitar a la comunidad internacional (a) que venga a hacer respetar las normas nacionales nada más, estamos habilitados", enfatizó.



El político compartió con los dirigentes algunos ejes de su propuesta de Gobierno como los incentivos para la inversión privada, una reforma tributaria y la aplicación de programas sociales además del levantamiento de la subvención a los combustibles.



"Si hacemos campaña, si mañana fueran las elecciones, ganaríamos con más del 60 %", aseguró.



Morales sostiene diariamente varias reuniones con los sectores que lo respaldan en el Trópico de Cochabamba, región de la que no sale desde octubre del año pasado para evitar que se ejecute una orden de aprehensión en su contra.



El exgobernante es investigado por trata agravada de personas por supuestamente mantener un relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo durante su Presidencia.



Recientemente un juez declaró a Morales "rebelde" por no presentarse a dos audiencias, por lo que aparte dictó una nueva orden de aprehensión, arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.



Asimismo, tanto Morales como sus seguidores sostienen que está habilitado para ser nuevamente candidato a la Presidencia, pese a la sentencia constitucional de finales de 2023 que establece que la reelección en Bolivia es por "una única vez" de forma continua o discontinua.



Esto afectaría las pretensiones del exgobernante que lideró a Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).



Los grupos que respaldan al expresidente hacen gestiones para conformar una alianza que les permita presentarse a los próximos comicios nacionales con un partido político distinto al Movimiento al Socialismo (MAS).



Morales perdió el liderazgo del MAS en noviembre, luego de casi tres décadas, por un fallo constitucional que ordenó al TSE a reconocer como nuevo presidente del partido al dirigente Grover García, quien es cercano al actual mandatario Luis Arce.



Los sectores afines al expresidente tienen previsto un encuentro el viernes en la localidad cochabambina de Tiraque para dar a conocer el nombre del partido con el que se presentarán en los próximos comicios.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó esta jornada que el plazo límite para el registro de alianzas y de partidos que hayan concluido su trámite de persona jurídica es el 18 de abril, mientras que la inscripción de candidaturas está prevista para los primeros días de mayo.



Evo Morales está alejado del presidente Arce desde finales de 2021, por diferencias en el manejo del Ejecutivo y en el manejo del gubernamental MAS.