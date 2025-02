Lula plantea que se presentará a la reelección en 2026, si está al "100 % de salud"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó este viernes que se presentará a la reelección en 2026, si está al "100 % de salud" y "con la misma energía" que tiene ahora.

"Si me encuentro bien y creo que puedo ser candidato, seré candidato, pero no es mi prioridad ahora", señaló el mandatario de 79 años en una entrevista a una radio local, en el marco de su visita a Belém para conocer in situ las obras de cara a la Cumbre del Clima (COP30).

No obstante, dijo que debe "ser consciente" de su edad avanzada y, por lo tanto, "no puede mentir a nadie" y "mucho menos" mentirse a sí mismo.

Además, recordó que ser candidato implica "una discusión con muchos partidos políticos y con la sociedad brasileña".

"Es muy temprano para hablar de las elecciones de 2026", subrayó para después afirmar que aún pretende "entregar mucho" hasta el final de su Gobierno.

Lula está en el tercer de sus cuatro años de mandato y cumplirá 81 años cuando se celebren las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

Los sondeos publicados hasta la fecha le dan como favorito frente a una derecha fragmentada entre varios posibles postulantes que intentan absorber el capital político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, inhabilitado por atacar las instituciones democráticas y sembrar sospechas sobre las elecciones.

Por otro lado, el Partido de los Trabajadores (PT) solo piensa en Lula como su candidato para 2026, aunque el antiguo dirigente sindical parece no haberse decidido aún.

Y es que Lula ha tenido algunos problemas de salud desde que asumió la Presidencia, el 1 de enero de 2023.

En el último, en diciembre del año pasado, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para drenar una hemorragia intracraneal derivada de una caída que sufrió en casa unas semanas antes.

La cirugía le obligó a estar varios días bajo cuidados intensivos, aunque no le quedó ninguna secuela neurológica, según su equipo médico.

En noviembre de 2022, poco después de ganar las elecciones frente a Bolsonaro, estuvo hospitalizado para la retirada de una pequeña área de "leucoplasia" -manchas blancas- en las cuerdas vocales.

Ya en el poder, en marzo de 2023, tuvo una bronconeumonía que le obligó a postergar una importante visita de Estado a China.

