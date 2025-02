Policía peruano se disfraza de la 'Capibara del amor' para capturar a traficante de drogas

Un agente de la Policía Nacional de Perú (PNP) se disfrazó este viernes de capibara, un roedor muy de moda en las redes sociales, para sorprender a un microtraficante de droga en un distrito del sur de Lima, que le abrió la puerta pensando que se trataba de un regalo de San Valentín.

"Cuando tocamos la puerta, nadie se imaginaba que dentro del disfraz estaba un terna (policía infiltrado), creyó que, efectivamente, le estaban llevando un regalo. Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos hubieran abierto la puerta y no lo hubiéramos intervenido", sostuvo el jefe del Escuadrón Verde de la PNP, el coronel Pedro Riojas Tipto.

El agente precisó al canal estatal TV Perú que estas fechas especiales son cruciales para usar disfraces e intervenir diversos delitos.

"Hemos buscado mimetizarnos con el personaje de capibara por ser, actualmente, un personaje popular y querido", agregó.

Gracias a esta estrategia, fueron decomisados en su domicilio 1,774 envoltorios de pasta básica de cocaína y 420 gramos de marihuana, entre otros artículos, como coladores de metal, una balanza y un teléfono celular.

El detenido, que salió de su vivienda esposado junto a la capibara, negó que la droga le perteneciera.

Los agentes observaron que unas personas se acercaban a una casa, ubicada en el distrito de Lurín, para recoger paquetes sospechosos, por lo que decidieron realizar la intervención.

El video del agente vestido con el enorme disfraz entrando al domicilio del delincuente y atrapándolo se ha hecho viral en las redes, como suele pasar con estos particulares operativos de la Policía peruana.

Es común que la PNP aproveche festividades como Halloween o Navidad para disfrazarse de personajes como superhéroes de Marvel o el 'Grinch' para así sorprender a los delincuentes.