Petro presenta parte del gabinete con el que afrontará la parte final de su mandato

El presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó este jueves parte del gabinete ministerial con el que afrontará los últimos 17 meses de su mandato, en el que sin embargo repiten varios nombres que han sido protagonistas de la reciente crisis de su Gobierno.

Entre los nombramientos anunciados en un acto en la Sala Delia Zapata Olivella, del Centro Nacional de las Artes de Bogotá, está el del polémico jefe de Despacho Presidencial, Armando Benedetti, como ministro del Interior, y el del general retirado de la Fuerza Aeroespacial Pedro Sánchez como jefe de la cartera de Defensa.

También, fueron presentados los nuevos ministros de Culturas, Yannai Kadamani; Minas y Energía, Edwin Palma; Ambiente, Lena Estrada; Deporte, Patricia Duque, e Igualdad, Carlos Rosero, un líder afrocolombiano que reemplaza en el cargo a la vicepresidenta Francia Márquez, que también dirigía esa cartera.

En la ceremonia, Petro anunció además a los nuevos directores del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, y del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y a los embajadores de Colombia en Arabia Saudí, Rayan El Barkcacji, y Catar, Odette Yidi.

Cumplir los puntos fundamentales

Petro aseguró que su reformado gabinete, en el que "aún no se han cambiado a todos los ministros y ministras", tiene varios objetivos, entre los cuales está el de cumplir los diez puntos fundamentales de su plan de Gobierno, sobre los que no ahondó.

"La labor de este gabinete es penetrar las ollas de la corrupción, no dejarles tomar decisiones y cumplir el programa de Gobierno, ese es uno de los objetivos fundamentales", expresó el mandatario.

Estos cambios llegan luego del polémico consejo de ministros transmitido por televisión y redes sociales del 4 de febrero pasado, en el que afloraron divisiones y malestares por el nombramiento ese mismo día del hoy ministro Benedetti como jefe de Despacho de la Presidencia.

Las críticas contra Benedetti, que tiene varios procesos abiertos por corrupción, fueron manifestadas ese día por la vicepresidenta Márquez, apoyada por la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y otros altos funcionarios, varios de los cuales dejaron sus cargos argumentando que en el Gobierno había personas que ideológicamente no representan el movimiento progresista de Petro.

"La transmisión del consejo de ministros pasado mostró la intención de construir un gabinete homogéneo ideológicamente, al estilo del siglo XX, y yo me resisto a hacerlo", expresó Petro.

Agregó: "No me gusta la homogeneidad porque Colombia no es homogénea y en esa medida el gabinete sigue siendo heterogéneo, pero allí uno de sus ejes centrales es el movimiento social".

En ese sentido, el mandatario resaltó el nombramiento de la líder indígena Lena Estrada como nueva ministra de Ambiente.

"Creo tenemos la primera ministra indígena de la historia de Colombia, heredera de esos ancestros que hace 20.000 años ya pintaban arte, mucho antes de la historia", agregó el mandatario.

La nueva ministra de Ambiente es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en Sostenibilidad, tecnología y humanismo y un doctorado en Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (España).

Estrada se ha desempeñado, entre otros cargos, como investigadora y asesora en diversos organismos públicos y privados, así como representante de los pueblos indígenas en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).