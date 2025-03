Los mexicanos temen las consecuencias de una posible guerra comercial con Estados Unidos

En México, todos los sectores temen las consecuencias que tendrán los aranceles impuestos por Donald Trump a partir de este 4 marzo, a pesar de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum haya cumplido sus demandas. También temen que esto se vuelva una guerra comercial si México llegara a responder con las mismas herramientas.

Desde floristas hasta neurocirujanos, los mexicanos la llegada de los aranceles este martes. Según Valeria, que vende flores en un mercado, los aranceles norteamericanos la afectarían por los agroquímicos que necesita para la siembra y cultivo de sus flores.

El sector de la salud muy afectado

Otro futuro afectado es Enrique González, neurocirujano y cirujano de columna vertebral. "Considero que la imposición de los aranceles de Estados Unidos a México impactará tanto al sector de salud público como al privado. Los costos [del material quirúrgico] de exportación e importación se van a incrementar. Los fármacos y el material que utilizo para cirugía de columna se maquilan en México y se envían a Estados Unidos. El aumento de los precios afectará a la población de ambos lados de la frontera", resume.

El dentista Antonio Ramírez sostiene que el 80% del material que necesita viene de Estados Unidos, por lo que el aumento de precios será un golpe muy fuerte para cualquier tratamiento, y los pacientes tendrán que pagar el costo. Es probable que menos personas vayan a consulta, algunos simplemente no podrán pagar.

"Pienso que, en cuestión de medicamentos, dependemos de Estados Unidos en un 40% o más. Me refiero a fármacos de alta especialidad como los oncológicos, los antibióticos y las vacunas, así como la materia prima para la elaboración de medicinas en México", explica por su parte el farmaceútico Jesús Cortés.

Amenazas repetidas

Ya desde la primera vez que Donald Trump fue presidente (2017-2021), doblegó a México con la amenaza de que, si no sellaba la frontera, le impondría aranceles. La recién creada Guardia Nacional (2018- 2019) cerró el paso a los migrantes indocumentados y no hubo aumento de impuestos a las exportaciones.

Ahora en su segundo mandato, Trump amenazó nuevamente a su vecino del sur con aranceles hasta del 25% si no frenaba la migración y el tráfico de fentanilo.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum cumplió con sellar la frontera común enviando a 10 mil elementos de la Guardia Nacional, dio golpes duros –aunque no mortales– al crimen organizado y entregó a las autoridades norteamericanas 29 jefes de diversos cárteles.

Aun así, Trump declaró en conferencia de prensa el 3 de marzo, su intención de cumplir las amenazas.

Los aranceles podrían ser una estocada terrible para las industrias y consumidores mexicanos, ya que no sólo se dispararán los precios de casi todos los productos y servicios, sino que podría haber cierre de fábricas y un mayor desempleo.

¿Reciprocidad?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que su Gobierno tiene previstos planes de contingencia si su homólogo estadounidense, Donald Trump, impone aranceles a las importaciones mexicanas a partir del martes.

"Cualquiera que sea la decisión, tenemos plan", declaró la mandataria. "Hay comunicación permanente con las distintas áreas, tanto seguridad como comercio, y vamos a esperar qué pasa. Hay que tener temple, serenidad y paciencia", agregó.

Queda por ver si México implementará a su vez aranceles a Estados Unidos. Los analistas y diplomáticos mexicanos han argumentado en Washington que también aumentarían los precios del lado de Estados Unidos ya que las fábricas, las líneas de ensamblaje de empresas estadounidenses están en México, y cuando dichos productos crucen la frontera, serán por lo menos un 25% más caros.

Un ex funcionario estadounidense que vive en Estados Unidos y pidió el anonimato afirmó a RFI: "Nosotros no sabemos cuáles serán los impactos de los aranceles porque nuestro presidente reality TV show está improvisando y todavía no ha dicho qué aranceles habrá. Supongo que [en Estados Unidos] los coches y las camionetas van a costar más y supongo que los productos agrícolas como los jitomates y aguacates también, pero no sabemos. Y ese man puede cambiar su mente según lo que alguien le sugiera".