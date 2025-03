Renuncia ministra de Interior de Chile a meses de las elecciones

La ministra de Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, anunció el martes que ha renunciado a su cargo, aunque no precisó las razones para hacerlo.

"Hace poquitos momentos le presenté la renuncia al presidente de la República (Gabriel Boric) al cargo de ministra del Interior y Seguridad Pública", expresó a los periodistas desde el Palacio de La Moneda de Santiago. "Quiero decir en este momento que esta decisión no ha sido fácil, va a haber otro momento para analizarla".

Tohá, considerada una de las figuras más fuertes del gobierno del izquierdista Boric, le agradeció al mandatario por "la confianza" brindada para "desempeñar este cargo que es una responsabilidad tan alta".

Pese a que no detalló las razones para la decisión, Tohá es considerada uno de lo nombres de más peso entre la izquierda chilena para disputar la carrera electoral con miras a las elecciones presidenciales que Chile celebrará en noviembre próximo, a las que el actual presidente no podrá postularse ya que el país no permite la reelección.

Tohá, de 59 años de edad, estuvo al frente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública desde 2022 y, previamente, también ejerció como diputada y ministra de Secretaria General de Gobierno durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010). Es además fundadora del Partido por la Democracia (PPD), colectividad que presidió entre 2010 y 2012.

Con más de cuatro décadas en la política nacional, Tohá se perfila como una de las principales candidatas por el oficialismo a dar continuidad al legado de Boric, aunque el bloque socialista apuesta por la entrada de Bachelet en la contienda electoral y su regreso a la política nacional.

Desde su llegada a la cartera de Interior, el 6 de septiembre de 2022, la gestión de Tohá estuvo centrada en el tema de la seguridad para hacer frente a la creciente delincuencia en el país sudamericano. Uno de sus mayores logros fue conseguir, a finales del año pasado, la aprobación y creación de un Ministerio de Seguridad autónomo e independiente, que verá la luz el próximo 1 de abril.

Por otro lado, la política vio la popularidad de su Ministerio caer en picado tras un escándalo de supuestos abusos sexuales por parte del entonces subsecretario de Interior Manuel Monsalve, detenido desde hace cuatro meses por la presunta violación de una subordinada.

El caso generó conmoción en el país sudamericano y desató una crisis en el seno del oficialismo, que sufrió un nuevo revés hace dos semanas, cuando los abogados de la supuesta víctima presentaron una denuncia contra el gobierno de Chile, en concreto la Subsecretaría de Interior, por negligencia y vulneración de derechos fundamentales.

Tohá deja la cartera de Interior con una aprobación que ronda tan solo un 37 %, según una encuesta publicada en febrero por la firma Cadem, que mide semanalmente la opinión pública en un abanico de temas.

Según el cronograma electoral chileno, todos los aspirantes a la Presidencia deben presentar sus candidaturas hasta el 30 de abril y, a finales de junio, los partidos políticos llevan a cabo sus primarias internas, que pueden ser abiertas o cerradas, para decidir los participantes finales que disputarán los comicios del 16 de noviembre