Machado cree que comicios regionales y legislativos venezolanos serán una "enorme derrota"

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó este jueves que las elecciones regionales y legislativas, convocadas para el próximo 25 de mayo, serán una "enorme derrota" para todos los que participen, en especial -dijo- para la Administración de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección.

"Este es un momento donde no podemos ser ingenuos, yo estoy segura que la sociedad venezolana no lo es y estoy convencida que el 25 de mayo será una enorme derrota para todo el que se preste a ello, obviamente, empezando por el régimen", indicó la exdiputada en una entrevista en el canal de Youtube de la periodista Carla Angola.

Machado indicó que esos comicios, en los que la oposición mayoritaria decidió no participar, tras denunciar "fraude" en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, se ha convertido -sostuvo- en un "proceso criminal, donde se están asignando territorios para las distintas facciones del crimen, las distintas mafias".

"El 25 de mayo ya no es ni siquiera como fueron en el pasado otros procesos, controlados por el régimen, donde asignaban algunas cuotas para intentar lavar la cara y dar una imagen de legitimidad, eso ya no les importa, eso es irrelevante", añadió la opositora.

Machado indicó que la ciudadanía "con enorme conciencia, valentía y rebeldía dice no, no me presto a eso y eso es hacer mucho".

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

El CNE convocó a elecciones regionales y legislativas el próximo 25 de mayo sin que, hasta la fecha, haya publicado los resultados desagregados de los comicios presidenciales de julio pasado que confirmen la victoria de Maduro, mientras la PUD insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

La crisis política en Venezuela se ha profundizado con la convocatoria de estas elecciones y ha creado divisiones dentro de la PUD, mientras que el chavismo avanza hacia esas votaciones con la intención de ganar en todos los estados y obtener una amplia mayoría en el Legislativo.