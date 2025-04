La SIP debate desafíos del periodismo ante autoritarismo y desinformación en las Américas

Con la participación de líderes del periodismo del continente y de España, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró este jueves su Reunión de Medio Año 2025.

Dicha reunión está centrada en los retos que enfrentan los medios en un contexto marcado por el avance del autoritarismo en las Américas, la desinformación y el auge de la inteligencia artificial.

Uno de los primeros paneles del evento, que se lleva a cabo de forma virtual durante dos días, abordará la propuesta de crear una red social de interés público, con intervenciones de Catalina Botero y Martín Etchevers, del diario Clarín de Argentina.

Seguidamente, el panel "La batalla contra la desinformación: IA como herramienta para defender la Verdad" reunirá a Cristina Tardáguila, de la Agencia Lupa (Brasil), y Ana Paula Valacco, de Journalism AI (EE. UU.), en una conversación moderada por Andrea Miranda, de Debate Media (México).

La agenda continúa con la presentación de avances del programa Acelerador Digital de Ingresos de la SIP, apoyado por Google News Initiative, a cargo de Rodrigo Bonilla.

Posteriormente, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla ofrecerá una conversación junto a Silvio Waisbord, académico de la Universidad George Washington (EE. UU.), sobre el futuro de la democracia en el continente.

La jornada de hoy concluirá con un panel sobre los desafíos que impone la inteligencia artificial al periodismo, con la participación de Courtney Radsch (Center for Journalism and Liberty) y Justin Hendrix (The Tech Policy Institute), moderado por Gabriela Vivanco, directora de La Hora de Ecuador.

El viernes, el foro abrirá con una reflexión a cargo de Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, sobre los principales desafíos para la libertad de expresión en el continente.

Luego, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, dialogará con Jornet en la mesa "Desafíos para la libertad de prensa frente al autoritarismo".

Libertad de prensa en EE. UU.

Otro de los temas clave será la libertad de prensa en Estados Unidos, a propósito de las restricciones de la Casa Blanca al acceso de la agencia Associated Press (AP). Julie Pace, directora ejecutiva de AP, conversará al respecto con Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

El fenómeno del periodismo en el exilio también será objeto de análisis con la presentación de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX). Participarán Juan Lorenzo Holmann, de La Prensa (en el exilio, Nicaragua), y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Amenazas en el ejercicio del periodismo

La reunión concluirá con una mesa dedicada a las amenazas actuales a la libertad de prensa, incluyendo violencia contra periodistas, acoso judicial, estigmatización y censura derivada del autoritarismo.

La Sociedad Interamericana de Prensa cerrará el evento con un resumen de conclusiones y propuestas para fortalecer la defensa de la libertad de prensa en la región.

El encuentro busca reforzar el compromiso de la SIP con la protección del periodismo independiente en un contexto de crecientes presiones políticas, tecnológicas y sociales.