Noboa inaugura nuevo mandato en Ecuador con más "guerra" al crimen, comercio e inversiones

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, juró este sábado el cargo para gobernar durante el periodo 2025-2029 para el que fue reelegido en las últimas elecciones.

En su discurso, anticipó que profundizará las líneas maestras de su corto mandato anterior de año y medio: "guerra" al crimen organizado, apertura comercial, inversiones y transformación del sector energético.

En el discurso con el que inauguró su nuevo mandato, el mandatario más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador reivindicó su triunfo en las últimas elecciones donde en la segunda vuelta, celebrada el 13 de abril.

En dichas elecciones derrotó con un 55.63 % de los votos válidos a la candidata correísta, Luisa González, quien continúa sin aceptar los resultados y se mantiene en su posición de denunciar "fraude" pese a no haber aportado hasta ahora pruebas consistentes.

Noboa criticó los anteriores gobiernos, a los que culpó de la corrupción y de haber desaprovechado el potencial económico del país, además de haber perseguido a adversarios entre los que se incluyó.

"Este país tuvo gobiernos que perseguían a personas, y hoy tiene a un presidente y una vicepresidenta que fueron perseguidos y que hoy son autoridad", señaló Noboa, que asumió el cargo junto a su nueva vicepresidenta, María José Pinto, quien reemplaza a Verónica Abad, quien mantuvo un enconado enfrentamiento con él, al punto de quedar apartada de su Gobierno.

"Los golpes los hemos esquivado juntos. Pero no solo los esquivamos, sino que los derrotamos juntos. Lo hicimos de manera contundente y determinada, con el único objetivo de salvar a esta patria. Esta patria que fue saqueada, corrompida y secuestrada", manifestó Noboa.

Seguirá en "guerra"

El jefe de Estado prometió mantener la "guerra" que desde inicios de 2024 le declaró a las bandas criminales, principales causantes de la escalada de violencia que ha hecho que Ecuador figure entre los primeros países de Latinoamérica en índice de homicidios, con una tendencia que se ha recrudecido desde inicios de este año con un promedio de un asesinato por hora.

"Yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. (...) Ese no soy yo, ese no es mi ADN, ese no es el 'Nuevo Ecuador'", dijo Noboa en referencia a la sigla de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) y al lema de su Gobierno.

El gobernante respaldó públicamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en su labor de enfrentar a las bandas criminales, lo que se constata en un polémico proyecto de ley presentado recientemente.

En este proyecto se propone tener la prerrogativa presidencial de realizar indultos anticipados a policías y militares que sean investigados por presuntos excesos y violaciones a derechos humanos en el contexto del "conflicto armado interno", como ya ocurre en diversos casos.

Se desmarca de oligarquías

Noboa, heredero de una de las mayores fortunas de Ecuador, señaló también que su gestión se regirá por la transparencia y la lucha la corrupción, por lo que auguró que defraudará "a las oligarquías que siempre se enriquecían a costa del Estado y a todas esas mafias que afectaban al crecimiento de los jóvenes y de las familias ecuatorianas".

En ese sentido, enfatizó en la necesidad de profundizar la apertura comercial del país para impulsar las exportaciones y facilitar la llegada de inversión extranjera, de modo que crezca el flujo de divisas en la economía del país, que en 2024 se contrajo un 2 %.

Con ello, Noboa espera que se generen más plazas de empleo, especialmente para la población joven, a la que prometió seguir asistiendo con bonos, pasantías y otros programas para que puedan ver un futuro en Ecuador sin tener que emigrar afuera.

Ley de energía nuclear

En inversiones, destacó en especial la necesidad de diversificar el sector energético, de modo que no se repita la crisis que hizo que el país viviese durante más de dos meses racionamientos de electricidad con apagones programados de hasta catorce horas al día, debido a una fuerte sequía que afectó a las principales centrales hidroeléctricas del país.

Así, el mandatario adelantó que presentará un proyecto de ley de energía nuclear, que pueda sentar las bases para utilización de esta tecnología en el país, además de incrementar la producción de gas natural del Golfo de Guayaquil con inversión pública, privada y extranjera.

Noboa destacó que a la investidura asistiesen delegaciones 74 países, lo que consideró una señal de confianza en el país y en la seguridad para invertir con reglas claras. Entre los invitados estuvieron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; y de Perú, Dina Boluarte; los dos países con los que Ecuador comparte frontera terrestre.