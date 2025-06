Cristina Fernández sale al balcón por primera vez desde que está en prisión domiciliaria

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) salió este jueves al balcón de su domicilio en Buenos Aires, donde desde el martes cumple con una condena a seis años de prisión, luego de que la Justicia aclaró que sí podía hacerlo.

La exmandataria, de 72 años, se asomó unos breves minutos por el balcón de su apartamento en el barrio capitalino de Constitución para saludar a sus seguidores.

Sonriente y de buen semblante, la exjefa de Estado saludó con su mano pero no habló.

Es la primera vez que Fernández sale a saludar al balcón de su apartamento desde que el pasado martes comenzó a cumplir en su domicilio con una pena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que un tribunal le impuso en 2022 en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales.

Prisión domiciliaria

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, que le concedió a Fernández el beneficio de la prisión domiciliaria bajo ciertas condiciones, emitió este jueves una resolución en la que aclaró que, en principio, no le veda "el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita".

El tribunal puntualizó, sin embargo, que la líder peronista debe comportarse con "prudencia" en el uso de su balcón para evitar "perturbar la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes".

La información fue comunicada por el tribunal tras una presentación este miércoles de los abogados de la exmandataria, que solicitaron precisiones sobre el alcance de un apartado de una resolución previa que detallaba que durante su detención domiciliaria.

Fernández debía "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".

Ante esto, el tribunal aclaró que se espera que la expresidenta haga uso del "sentido común" para "discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua" y que el único objetivo del apartado citado es proteger la convivencia pacífica en el vecindario.

Medios locales informaron que Fernández utiliza desde este jueves un dispositivo electrónico para controlar el cumplimiento de su prisión domiciliaria.

La colocación de la tobillera fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 como parte de las condiciones de la prisión domiciliaria.

"Creemos que es una imposición que no corresponde, es totalmente innecesaria y la vamos recurrir", dijo a la prensa Carlos Beraldi, uno de los abogados de la exjefa de Estado.

Seguidoras de Cristina Fernández reunidas a las puertas de su domicilio lucieron este jueves tobilleras con flores para expresar su protesta contra la condena a la exmandataria y la imposición del dispositivo de vigilancia.