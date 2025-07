Trabajo sobre exclusión racial en el Caribe obtiene el Premio Gabo en categoría de Texto

La exclusión racial en el Caribe, que el antropólogo y cronista salvadoreño Juan Martínez D'Aubuisson recoge en "Buscando a Mikelson: un apartheid en el Caribe", fue el trabajo galardonado ayer con el Premio Gabo en la categoría de Texto.

Este reportaje, producido para Redacción Regional y Dromómanos (El Salvador), "es una investigación profunda por los entresijos del escalofriante sistema de apartheid que sufren los haitianos migrantes y sus descendientes en República Dominicana", señaló la Fundación Gabo.

"El trabajo evidencia la independencia y los valores éticos del periodista, presenta una explicación precisa y rigurosa, y en su tema visibiliza una realidad no suficientemente abordada en el periodismo", según el jurado.

Al recibir el premio, Martínez D'Aubuisson agradeció "a la comunidad haitiana en República Dominicana", a la que definió como el "ferrocarril subterráneo que lucha contra la adversidad y que resiste desde abajo por el derecho de seguirse llamando personas a pesar de todo un mundo que insiste en creer otra cosa".

"Gracias por guiarme en medio del escalofriante 'apartheid' que los aplasta, gracias por protegerme y acompañarme en sus caminos", les dijo.

El periodista hizo también un llamado a sus colegas a los medios de comunicación y a la comunidad internacional en general "a poner los ojos en Haití y terminar con lo que pareciera ser una gran complicidad colectiva por ignorar a una población a la que, en un ejercicio insólito de transfiguración, el racismo los convirtió de negros en invisibles".

Otro trabajo finalista en esta categoría fue "Chiapas, territorio tomado", de un equipo de El País (México y España), que muestra como el estado más pobre de México se ha convertido en escenario de una guerra entre carteles de las drogas.

También fue finalista "Sorriso: uma biografía", de Angélica Santa Cruz, de la revista brasileña Piauí, sobre una mujer sonriente y silenciosa que se vuelve símbolo de todo un país al "desnudar una sociedad y sus instituciones".

Otras categorías

La ceremonia de entrega de premios se realizó en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, en el marco de la XIII edición del Festival Gabo, que tiene lugar este fin de semana en la capital colombiana.

El pódcast "Humo: Murder and Silence in El Salvador", una investigación de Sonoro y Revista FACTum (El Salvador y México) sobre un asesino en serie que terminó revelando la crisis de violencia y derechos humanos en el país centroamericano, ganó en la categoría de Audio.

Al recibir el reconocimiento, el periodista salvadoreño exiliado Bryan Avelar, quien pone voz a "Humo: Murder and Silence in El Salvador", denunció la persecución e intentos por silenciar voces disidentes del presidente de su país, Nayib Bukele, a quien calificó de "dictador" y lanzó una advertencia: "No nos vas a callar".

La violencia contra personas migrantes también fue el eje de "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos", un trabajo liderado por la periodista mexicana Miriam Ramírez como parte de un equipo internacional de El Universal, The Washington Post y Lighthouse Reports.

Este reportaje, que recibió el premio en la categoría de Cobertura, documenta cómo las políticas fronterizas de México y Estados Unidos han convertido la travesía por el Río Bravo en un trayecto mortal.

En Fotografía, la Fundación Gabo otorgó el reconocimiento a la colombiana Fernanda Pineda por "Yolüja", un retrato de la transformación espiritual y ambiental de La Guajira, en el norte del país, a partir del paso de un tren carbonero que atraviesa tierras del pueblo wayúu. El trabajo fue publicado por Baudó Agencia Pública.

Felicitamos a @FerniPineda, autora de "Yolüja", publicado en @BaudoAP. Este trabajo fue seleccionado entre 1??9??3?? postulaciones de la categoría Fotografía del #PremioGabo.



Mira el proyecto fotográfico aquí https://t.co/rCwmdSAVtl pic.twitter.com/vRUya3yeMq — Fundación Gabo (@FundacionGabo) July 27, 2025

En la categoría Imagen, el jurado premió "En la caliente – Historias de un guerrero del reguetón", un documental dirigido por el cubano Fabien Pisani que narra el surgimiento del reguetón en Cuba a través de Candyman, un artista clave de este movimiento musical clandestino.

Los ganadores destacaron entre más de 2,100 trabajos presentados en esta convocatoria de los Premios Gabo, y recibirán 35 millones de pesos colombianos (unos 8,500 dólares).

Treinta años del legado de Gabo

La XIII edición de los Premios Gabo coincidió con la conmemoración de tres décadas de trabajo de la fundación que creó e inspiró García Márquez, "un hombre que declaró con plena convicción su pasión por el periodismo y su convicción de que es el mejor oficio del mundo", recordó el director de la Fundación, Jaime Abello.

Durante su discurso de clausura de la ceremonia, Abello afirmó que "en un mundo fragmentado y hostil a la verdad", que avanza hacia la "censura global y fuertes limitaciones a la libertad de expresión", el periodismo se convierte en una "herramienta indispensable para defender la libertad, la dignidad y la vida".

Abello agradeció al Consejo Rector y a la Junta Directiva de la Fundación por su esfuerzo y trabajo "como promotores del buen periodismo" y expresó su solidaridad con los periodistas de Palestina.

"La Fundación ha mutado", pero "30 años después seguimos creyendo en nuestro oficio como un bien público" y "seguiremos 30 años más", concluyó.

En la velada de ayer, la Fundación Gabo también rindió homenaje a la periodista argentina Laura Zommer, la brasileña Patrícia Campos Mello y el medio venezolano Armando.info, quienes recibieron los Reconocimientos a la Excelencia por su trayectoria y contribución a la defensa de la verdad en América Latina.