Petro pide respetar el fallo contra Uribe y defiende la independencia judicial en Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este lunes respetar el fallo judicial que condenó por dos delitos al exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) y defendió la independencia judicial al afirmar que su gobierno "no persigue a nadie por razones políticas".

"Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia", escribió Petro en X.

El mandatario izquierdista agregó que su gobierno "no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas, no presiona a la justicia que es independiente por completo", y subrayó: "Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos".

Uribe, de 73 años y jefe del partido opositor Centro Democrático, se convirtió este lunes en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser hallado responsable, en primera instancia, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La jueza a cargo del caso, Sandra Heredia, dio a conocer el fallo sobre el denominado 'juicio del siglo' en Colombia, en una audiencia que se prolongó por más de diez horas y que ya ha generado reacciones incluso fuera del país, como la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"El único 'delito' del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente", escribió Rubio en X.

Arremetida contra la prensa

En su publicación, Petro insistió en que la jueza "ha actuado libremente" y que "cualquier mención en contrario de sectores de la ciudadanía no acierta con la verdad".

El jefe de Estado, de quien Uribe es acérrimo opositor político, también arremetió contra "una parte de la prensa" que, a su juicio, ha tenido "una labor terrible en estos días".

"Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos", afirmó el mandatario.

Petro agregó que "es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia" y reiteró su llamado a permitir "que esa justicia actúe" con independencia.

"No la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia", alertó.