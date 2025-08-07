Perú responde a Petro que no existe "ninguna discusión" sobre soberanía de isla fronteriza

La isla Santa Rosa de Loreto por la cual Perú y Colombia tiene un disputa en estos momentos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Perú reafirmó este jueves que "no existe ninguna discusión" sobre la soberanía peruana del distrito amazónico de Santa Rosa de Loreto, en respuesta a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien horas antes aseguró que no reconoce ni la soberanía ni las autoridades del país andino en dicho territorio fronterizo, una isla en mitad del río Amazonas.

El primer ministro peruano, Eduardo Arana, leyó desde Santa Rosa de Loreto una declaración de siete puntos firmada por la presidenta, Dina Boluarte, dirigida a Petro.

"Reiteramos que no existe discusión alguna sobre la soberanía de Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto ni en ninguna de nuestras fronteras", dijo Arana al rechazar "categóricamente" las declaraciones del presidente colombiano.

Petro acusó el martes al Gobierno de Perú de haberse "apropiado" de Santa Rosa de Loreto al darle categoría de municipio a una población administrada por el Estado peruano desde hace más de medio siglo, en una zona que actualmente está unida a la isla Chinería, asignada a Perú bajo el tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua.