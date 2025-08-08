Estados Unidos y Venezuela, 25 años de infinitos desencuentros
EE. UU. acaba de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro
Venezuela y Estados Unidos han protagonizado infinitos desencuentros desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y después con su sucesor, Nicolás Maduro, por quien la Fiscalía General de Estados Unidos acaba de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
Desde la primera presidencia de Donald Trump, Maduro está acusado de los delitos de narcotráfico y terrorismo.
A continuación los hechos más destacados en las relaciones bilaterales desde que Maduro está en el poder.
- 30 septiembre.- Maduro anuncia la expulsión de la encargada de negocios estadounidense, Kelly Keiderling, y de otros dos diplomáticos norteamericanos por alentar acciones de sabotaje.
- 2 octubre.- EE.UU. confirma la expulsión de tres funcionarios venezolanos, incluido el encargado de negocios en Washington.
- 2014 16 febrero.- Maduro anuncia la expulsión de tres funcionarios consulares de EE.UU. y acusa al Gobierno de Obama de estar detrás de las protestas para derrocarlo.
- 2015 28 febrero.- Maduro ordena a Estados Unidos reducir el centenar de funcionarios de su embajada a 17, anuncia que requerirá visado a los estadounidenses y prohíbe el ingreso al país a siete políticos, entre ellos George W. Bush.
- 9 marzo.- Obama emite un decreto con sanciones a funcionarios venezolanos y declara una "emergencia nacional" por el riesgo de la situación en Venezuela para EE.UU.
- 2016 6 julio.- El Congreso de Estados Unidos aprueba la extensión por tres años más de las sanciones impuestas en 2014 contra funcionarios venezolanos.
- 2017 13 enero.- Obama emite una orden de continuidad de un año de la "emergencia nacional" declarada en 2015.
- 13 febrero.- EE.UU. sanciona al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, por narcotráfico.
- 31 julio.- Trump impone sanciones económicas directas contra Maduro, al que califica de "dictador".
- 2018 18 mayo.- EE.UU. anuncia sanciones económicas contra el dirigente chavista Diosdado Cabello y otros tres venezolanos.
- 22 mayo.- Maduro declara persona no grata al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson.
- 2019 10 enero.- Estados Unidos no reconoce la toma de posesión de Maduro, que califica de "ilegítima".
- 23 enero.- Trump reconoce al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro anuncia la ruptura de relaciones.
- 28 enero.- EE.UU. anuncia sanciones contra Petróleos de Venezuela.
Otros hechos
- 12 marzo.- Maduro ordena la expulsión de los diplomáticos estadounidenses de su país y un mes después, Estados Unidos suspende los vuelos con Venezuela.
- 28 junio.- Sanciones al hijo del presidente venezolano, Nicolás "Nicolasito" Maduro Guerra.
- 31 julio.- EE.UU. declara fugitivo por narcotráfico al vicepresidente económico, Tarek El Aissami.
- 5 agosto.- Trump impone un bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.
- 2020 13 febrero.- Venezuela denuncia las sanciones de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
- 26 marzo.- EE.UU. presenta cargos por narcotráfico contra Maduro y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.
- 27 de abril.- Maduro nombra como ministro del Petróleo a su vicepresidente económico, Tareck El Aissami, acusado por EE.UU. de narcotráfico y por cuya captura ofrece diez millones de dólares.
- 21 julio.- Recompensa de 5 millones de dólares por el presidente del TSJ de Venezuela, Maikel Moreno.
- 2021 16 octubre.- Alex Saab, presunto testaferro de Maduro preso en Cabo Verde, es extraditado a EE.UU.
- 2022 1 octubre.- Canje de presos: EE.UU. libera a dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, condenados por narcotráfico en Nueva York, a cambio de la excarcelación de siete estadounidenses presos en Venezuela.
- 5 octubre.- La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denuncia "el injerencismo" de EE.UU. en la disputa territorial que Venezuela sostiene con Guyana por la región del Esequibo.
- 2023 19 julio.- España extradita a EE.UU. al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como 'Pollo Carvajal', acusado de narcotráfico.
- 18 octubre.- EE.UU. anuncia el levantamiento temporal de algunas sanciones sobre el oro y petróleo venezolanos y son excarcelados en Venezuela cinco opositores.
- 20 diciembre.- EE.UU. libera a Alex Saab a cambio de diez estadounidenses y una veintena de venezolanos presos.
- 2024 17 abril.- Reactivación de las sanciones sobre el petróleo y el gas venezolanos por incumplimiento de los compromisos electorales de Maduro.
- 27 noviembre.- Estados Unidos sanciona a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusa de "represión" en las elecciones del 28 de julio.
- 2025 21 febrero.- Trump restringe el acceso a la tecnología estadounidense a los "adversarios extranjeros", entre ellos Venezuela.
- 16 marzo.- Maduro rechazó la decisión de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con lo que Caracas considera que Washington "criminaliza, de forma infame e injusta", a los migrantes venezolanos.