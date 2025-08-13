Díaz-Canel pide unidad y resistencia en el 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro

Personas observan una imagen del expresidente y líder de la revolución cubana Fidel Castro (1926-2016) en La Habana (Cuba) ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó este miércoles el 99 aniversario del natalicio del expresidente Fidel Castro (1926-2016) con un llamado de unidad y resistencia al pueblo cubano.

En un texto cargado de halagos hacia la figura del líder de la revolución que triunfó en 1959, Díaz-Canel subrayó una de las principales lecciones que dejó Castro: "Jamás se dejó vencer por las circunstancias".

Esta exhortación a la resistencia llega en un momento especialmente complejo para Cuba, que desde 2020 ha perdido un 11 % de su producto interno bruto (PIB) en una grave crisis -sin salida a la vista- que está provocando prolongados apagones diarios, escasez de básicos (alimentos, medicina, combustible), migración masiva y profundos desequilibrios macroeconómicos.

"Seguimos apostando a vencer incluso obstáculos aparentemente invencibles, como el bloqueo y nuestras ineficiencias internas", agregó Díaz-Canel.

Unidad en la revolución

Asimismo, el presidente cubano señaló que entre sus "orientaciones", el líder revolucionario apostó también por "la imprescindible unidad de todas las fuerzas revolucionarias".

"Lo que ni él podía decretar era el imposible, es decir, su olvido. Y ahí permanece, vivo y presente como solo está lo eterno", escribe el presidente, que en un momento asegura que "Fidel es eterno".

Otros dirigentes del país, instituciones y figuras políticas extranjeras han dejado sus mensajes en redes sociales.

Como es habitual, los principales medios oficiales de Cuba, con Granma a la cabeza, dedicaron en esta jornada espacios preferentes a glosar la figura del expresidente.

Este aniversario es asimismo el inicio del programa de actividades para conmemorar el centenario de su natalicio, el 13 de agosto de 2026.

Castro falleció a los 90 años en La Habana el 25 de noviembre de 2016, una década después de traspasar el poder a su hermano Raúl a causa de una grave enfermedad intestinal.

Sus restos descansan en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba (este), la segunda ciudad en importancia de la isla.