Perú, con cuatro expresidentes encarcelados a la vez: Toledo, Humala, Castillo y Vizcarra

La orden de prisión preventiva dictada este miércoles contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) hace que Perú tenga un póquer de expresidentes en la cárcel, al coincidir cuatro, ya sea por condenas vigentes y otros inmersos en plenos procesos judiciales por casos de presunta corrupción.

Vizcarra pasará a estar encarcelado como ya sucede con los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2016-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), mientras que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) continúa investigado y sin poder salir del país tras haber pasado tres años bajo arresto domiciliario.

El expresidente, que aparece en varias encuestas de intención de voto como uno los nombres con mayor aceptación para las elecciones de 2026 pese a la triple inhabilitación que le impuso el Congreso (Parlamento), fue enviado este miércoles a prisión preventiva a la espera de que concluya el juicio en el que está acusado de cohecho.

La Fiscalía pide contra Vizcarra una pena de 15 años de cárcel al haber recibido presuntamente 2,3 millones de soles (611.000 dólares ó 557.000 euros) en sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

De acuerdo al Ministerio Público, parte del dinero pudo haberlo recibido en 2016, cuando ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente de Perú durante el mandato presidencial de Kuczynski, al que sucedió en 2018 cuando iniciaron las investigaciones contra PPK, como se le dice al expresidente, y este fue destituido por el Congreso.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no ha anunciado todavía la cárcel a la que irá Vizcarra, aunque se especula que pueda ser Barbadillo, la cárcel de los expresidentes de Perú en la que actualmente están recluidos Toledo, Humala y Castillo, y en la que también estuvo preso el difunto Alberto Fujimori (1990-2000).

Condenas para Toledo y Humala

Tras un largo proceso de extradición desde Estados Unidos, Toledo fue condenado en primera instancia en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, al haber recibido sobornos por un valor de 35 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de tramos varios de la Carretera Interoceánica.

Actualmente, Toledo, de 79 años, enfrenta desde prisión un segundo juicio por lavado de activos donde la Fiscalía pide una pena de 16 años y 8 meses de cárcel, por supuestamente haber transferido parte de los sobornos de Odebrecht a la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica por la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, para adquirir millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.

En abril de este año, Humala fue condenado en una sentencia de primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente.

Previamente, el líder del Partido Nacionalista ya había pasado quince meses en prisión preventiva en la cárcel de Barbabillo, ubicada dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde estuvo nueve meses entre 2017 y 2018, tiempo en el que coincidió en la cárcel con Fujimori.

Al mismo tiempo, Humala, de 63 años, tiene un nuevo pedido de la Fiscalía para que se le condene a 35 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, en este caso por la supuesta licitación irregular del Gasoducto Sur Peruano, que ganó Odebrecht.

A su vez, Castillo se encuentra en prisión preventiva desde finales de 2022, cuando el 7 de diciembre fue detenido minutos después de protagonizar un fallido intento de golpe de Estado al ver que el Congreso se aprestaba a tramitar una moción de vacancia (destitución presidencial) contra él al aparecer indicios de corrupción en su Gobierno.

Largo arresto para PPK

Mientras, Kuczynski, de 86 años, estuvo tres años en arresto domiciliario entre 2019 y 2022, y pese a que no tenía ningún impedimento judicial, en junio de este año no se le permitió abordar un avión a Estados Unidos al argumentar que viajaba por un tratamiento médico y para visitar a su esposa.

Desde que dejó el poder, Kuczynski ha sido imputado en varios casos, entre ellos presuntos sobornos de Odebrecht encubiertos en forma de consultorías y asesorías, así como por presunto lavado de activos, falsa declaración y fraude procesal, después de que cinco ciudadanos negaran, a fines de 2018, haber entregado aportes económicos a su campaña de 2016.

Si bien no llegó a ser presidenta al perder en la segunda vuelta en tres ocasiones, Keiko Fujimori también ha pasado por prisión preventiva al estar imputada en aportaciones irregulares para sus campañas políticas, mientras que el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) no llegó a la cárcel al suicidarse en 2019 cuando iba a ser detenido por presuntos sobornos.