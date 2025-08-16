Perú sube a cinco años de residencia en el país para solicitar la nacionalidad

Hasta la fecha, el requisito de residencia migratoria mínima en el Perú para solicitar la nacionalidad era de dos años, continuos e inmediatos, el cual se ha incrementado a cinco años. ( FUENTE EXTERNA )

La nueva ley de nacionalidad promulgada por el Ejecutivo peruano introduce algunos cambios para reforzar los filtros de seguridad.

Entre estos cambios se encuentra el incremento a 5 años de residencia en el país para que un extranjero pueda solicitar su naturalización o nacionalidad, así como a 4 años en caso de matrimonio, según informó este sábado la autoridad migratoria.

La ley de Nacionalidad establece la facultad de denegar la nacionalidad a las personas que representen una amenaza para la integridad y el orden interno, así como mecanismos especiales de verificación con la finalidad de prevenir el fraude documental, indicó la Superintendencia Nacional de Migraciones en una nota de prensa.

Hasta la fecha, el requisito de residencia migratoria mínima en el Perú para solicitar la naturalización era de dos años, continuos e inmediatos, el cual se ha incrementado a cinco años y la acreditación de ingresos lícitos por 10 Unidades Impositivas Tributarias anuales (15,000 dólares) con tributación formal.

La opción de nacionalidad por matrimonio sube también de 2 a 4 años de enlace continuo antes de solicitarla, así como contar con residencia migratoria.

En el caso de doble nacionalidad, Migraciones incluyó el requisito de solvencia económica lícita de 10 UIT anuales (15,000 dólares) y cumplimiento tributario.

Para las opciones de distinción meritoria, otorgada por el Congreso a petición del Ejecutivo, se exigirá 2 años de residencia, de la misma forma que en el caso de la distinción de deportista calificado.

Requisitos generales

Migraciones recordó que los requisitos generales para solicitar la nacionalidad son la evaluación de idioma, conocimientos de historia, geografía, Constitución, cultura y actualidad; control de antecedentes vía INTERPOL y pasaporte vigente del país de origen, entre otros.

Los procedimientos tendrán un plazo máximo de tramitación de 18 meses, prorrogables seis meses más, a fin de realizar todas las verificaciones que exige la ley.

En la actualidad, la mayor comunidad extranjera en Perú es la venezolana con más de 1.7 millones de personas, de las cuales sólo 600,000 tienen estatus migratorio regular, según cifras de Migraciones hasta diciembre pasado.