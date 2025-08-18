Deuda externa de Chile crece a casi 260.000 millones de dólares y equivale al 75 % del PIB

Panorámica de Santiago de Chile, la capital del país gobernado en la actualidad por una coalición izquierdista. ( FUENTE EXTERNA )

La deuda externa de Chile aumentó y se situó cerca de los 260,000 millones de dólares al cierre de junio, cifra equivalente al 75 % del producto interno bruto del país, informó este lunes el Banco Central.

El incremento, detalló el emisor, "fue liderado por las transacciones de Gobierno y del sector bancario", aumentando su deuda en 2,771 millones de dólares y 2.724 millones de dólares, respectivamente.

En el caso de Gobierno, destacó el efecto de la apreciación del tipo de cambio sobre la deuda pública en pesos chilenos; por su parte, la deuda de las empresas y otras entidades financieras de inversión extranjera directa creció en 698 millones de dólares, mientras que la del resto de empresas lo hizo en 961 millones de dólares.

En cuanto a la deuda de corto plazo residual, esta alcanzó los 66,655 millones de dólares, siendo las empresas y los bancos los sectores que tienen la mayor parte de los compromisos de pagos en los próximos doce meses, apuntó el organismo.

Finalmente, en términos de la moneda de denominación, se observó que 81 % de la deuda se encuentra en dólares estadounidenses; 7.5 %, en euros; 6.9 %, en pesos chilenos, y el resto en otras monedas.

El impacto de la pandemia

La pandemia provocó una caída del PIB chileno en el segundo trimestre de un 14.1 %, la mayor desde 1986.

Con más de medio millón de infectados y más de 14,200 muertos desde la llegada del nuevo coronavirus en marzo, Chile era en noviembre del 2020 el decimosexto país del mundo con más contagios totales, según la Universidad Johns Hopkins.

El izquierdista Gabriel Boric fue elegido presidente de Chile en diciembre del 2021 y se convirtió en el más joven de la historia del país, reflejo del cambio político que demandan los chilenos desde el estallido social de 2019.