Expresidente Uribe afirma tras fallo favorable que se dedicará a "la libertad de Colombia"

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este martes que se dedicará a trabajar por la libertad de Colombia, luego de que la Justicia ordenara su libertad inmediata mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a doce años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado.

"Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia", manifestó en su cuenta de X Uribe, quien desde el pasado 1 de agosto está bajo detención domiciliaria en su casa campestre en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín (noroeste).

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió hoy "amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez" al fallar una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por su defensa para que pueda seguir su proceso en libertad.

El tribunal dejó así sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia que le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal había ordenado su "privación de libertad inmediata".

"Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad", manifestó el expresidente, quien ha recibido en las dos últimas semanas en su casa la visita de políticos y empresarios, e incluso del senador estadounidense Bernie Moreno, republicano de Ohio.

A pesar de la condena impuesta, Uribe ha mantenido desde casa una intensa actividad política relacionada con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, dando indicaciones a sus compañeros de partido, el opositor Centro Democrático.

Te puede interesar Justicia de Colombia ordena libertad inmediata de expresidente Álvaro Uribe mientras apela condena

Críticas a sentencia de primera instancia

En su fallo de hoy, el Tribunal Superior de Bogotá, que es el mismo que resolverá la apelación en segunda instancia presentada por los abogados de Uribe, criticó los argumentos de la jueza para ordenar la detención inmediata del expresidente en el proceso que lo enfrenta al senador de izquierdas Iván Cepeda.

Según el tribunal, "los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos", al tiempo que consideró "ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social", como señaló la jueza en su sentencia.

Para el tribunal, la jueza actuó con criterio "subjetivo" al referirse a la personalidad de Uribe, sus ideas o características "como un criterio de la peligrosidad por ella percibida".

"Tampoco se demostró la intención de fuga abandonando el país, o que haya adelantado trámites de asilo o refugio, por lo que no existen indicios objetivos de evasión y en un Estado de Derecho, las medidas de aseguramiento no pueden sustentarse en supuestos riesgos futuros, meramente hipotéticos o en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado", agrega el fallo del tribunal.

Este caso comenzó en 2012, cuando Uribe, líder de Centro Democrático, demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra e involucraran a su rival.

Te puede interesar La Procuraduría colombiana pide revocar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe