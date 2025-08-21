×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Colombia
Colombia

Al menos cinco muertos por atentado contra base aérea en Colombia, confirma Petro

El atentado fue perpetrado con un camión bomba

    Expandir imagen
    Al menos cinco muertos por atentado contra base aérea en Colombia, confirma Petro
    Atentado en Colombia. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos cinco personas murieron y catorce resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según el presidente Gustavo Petro.

    "La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información", dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 