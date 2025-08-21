El Congreso de Perú reitera declaración de persona non grata contra Petro

El pleno del Congreso peruano aprobó este jueves una moción que pide reiterar la declaración de persona non grata, emitida por primera vez en 2023, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus actos que "desconocen y atentan contra la soberanía nacional", tras reclamar una isla amazónica que Perú considera en su territorio.

La moción aprobada por el Parlamento peruano también pide que se exhorte al ministerio de Relaciones Exteriores a emitir una nota diplomática oficial comunicando esta decisión al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional.

Esta decisión del Legislativo peruano es reiterativa a una primera declaración de persona non grata contra Petro aprobada en 2023, tras las protestas antigubernamentales contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y a quien no reconoció legitimidad como mandataria.

La nueva moción del Parlamento responde a las declaraciones de Petro que alentaron una supuesta disputa de la soberanía sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en una isla en el Amazonas, y que han derivado en actos hostiles como la colocación de una bandera colombiana, el sobrevuelo de un avión militar colombiano y la detención de dos topógrafos colombianos en el lugar.

Bogotá sostiene que este territorio surgió después de la firma del Tratado de la isla Santa Rosa de 1922 y, por lo tanto, no estaría cubierto por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 que definió los límites bilaterales, mientras que Lima defiende que ese territorio forma parte de la isla Chinería y que su soberanía quedó ratificada en 1929.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, viajó la semana pasada a Santa Rosa para reafirmar que "no se cederá ni un centímetro de territorio", alimentando una tensión diplomática que ahora ambos cancilleres buscan encauzar mediante el diálogo.

Precisamente, este jueves, los cancilleres de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y de Perú, Elmer Schialer, mantuvieron una reunión en Bogotá en el marco de la V Cumbre de Países Amazónicos en la que ratificaron la voluntad de ambos Gobiernos de fortalecer la cooperación en asuntos fronterizos y de integración.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de "coordialidad y respeto", según informó la Cancillería colombiana en un comunicado en el que anunció la celebración de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera peruano-colombiana (Comperif), que tendrá lugar en Lima los próximos 11 y 12 de septiembre.

Los ministros coincidieron además en la necesidad de trabajar de manera conjunta para garantizar la navegabilidad del río Amazonas y atender integralmente las necesidades de las comunidades que habitan la frontera común.