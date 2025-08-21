La Policía colombiana eleva de ocho a doce los uniformados muertos en ataque a helicóptero

Colombia. El personal viajaba en un helicóptero de antinarcóticos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno colombiano confirmó este jueves que son doce los policías muertos en el ataque contra un helicóptero de antinarcóticos que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde la difícil geografía retrasó durante horas la llegada de información precisa sobre lo ocurrido.

El presidente Gustavo Petro informó inicialmente de ocho muertos y ocho heridos, pero horas más tarde las autoridades aumentaron el balance a doce uniformados fallecidos tras obtener reportes desde la zona, aunque los cuerpos y los heridos aún no han podido ser evacuados, según afirmó una fuente de la Policía a EFE.

"No han podido hacer la extracción de heridos ni de los cuerpos", precisamente por las dificultades de acceso al área montañosa y selvática donde ocurrió el ataque, señaló la fuente.

Las autoridades indicaron que el helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue supuestamente atacado con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

Petro dice fue un acto de guerra

"Lo sucedido es un acto de guerra cometido por el Frente 36 del Estado Mayor Central", señaló Petro en su cuenta de X, en alusión a una de las principales disidencias de las FARC que opera en el noreste antioqueño.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue activada toda la red hospitalaria para atender a los heridos y recordó que en la región también hace presencia el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país.