Cuba
Cuba

Un muerto y ocho heridos en una serie de atropellos en La Habana

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Cuba y en las calles de su capital por el precario estado de parte del parque automovilístico y de las carreteras

    Expandir imagen
    Un muerto y ocho heridos en una serie de atropellos en La Habana
    Una calle de La Habana, Cuba. (EFE)

    Una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas en una serie de atropellos en La Habana por los que la Policía ha detenido al conductor de un vehículo, un extranjero residente, informó este lunes el Ministerio del Interior.

    Los hechos, según el comunicado oficial, tuvieron lugar sobre las 2:30 hora local (6:30 GMT), cuando el presunto autor, al mando de un vehículo, atropelló a las víctimas "en diferentes lugares" en un trayecto de apenas unos kilómetros entre Centro Habana y La Habana vieja.

    La fallecida es una mujer de 35 años y los ocho heridos fueron trasladados a centros médicos donde están siendo atendidos. El presunto autor fue detenido y "se encuentra bajo proceso investigativo".

    El Ministerio del Interior afirmó que "se trabaja para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho" y agregó que se ampliará esta información preliminar con más detalles. Tan sólo informaron de que se arrestó a "un ciudadano extranjero residente en el país".

    • Los medios oficiales se han limitado a reproducir, en la mayoría de los casos literalmente, la nota del Ministerio del Interior.

    Constantes accidentes

    Los accidentes de tránsito son frecuentes en Cuba y en las calles de su capital por el precario estado de parte del parque automovilístico y de las carreteras del país, pero los atropellos múltiples son muy inusuales. 

