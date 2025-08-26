Triple choque de buses en Lima deja al menos 45 heridos y caos en el tráfico

Los pasajeros heridos se sentaron en la vía exlusiva del bus en espera de ser atendidos por los paramédicos. ( FUENTE EXTERNA )

Un triple choque de buses en Lima, del sistema de transporte público Metropolitano, dejó este martes al menos 45 pasajeros heridos por contusiones y caos en el tráfico de la capital por el desvío de la ruta de varias líneas de buses, así como de vehículos particulares para facilitar el trabajo de los rescatistas.

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre el accidente que involucró a tres unidades del Metropolitano, repletas de pasajeros, a la altura de la estación Angamos, en el distrito de Surquillo, en la llamada Vía Expresa de la ciudad.

"De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas", indicó ATU en su cuenta de la red social X.

Según las imágenes difundidas por los medios locales, los buses chocaron cuando estaban en el embarque de pasajeros y, a raíz del incidente, los heridos bajaron de los buses y se sentaron alineados en un lado de la vía exclusiva del Metropolitano a la espera de ser atendidos por los paramédicos.

Un representante de los bomberos declaró a Canal N que habían trasladado a 45 personas afectadas por el accidente a distintos centros de salud, principalmente por policontusiones, incluido uno de los conductores de los buses.

La ATU Añadió que, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, los buses circulan de manera temporal por la vía destinada a vehículos particulares y que se ha dispuesto el inicio inmediato de la investigación correspondiente.

Sin embargo, el tránsito en ese sector de la Vía Expresa fue desviado hacia una salida vehicular para que los bomberos y la Policía puedan trasladar a los heridos con mayor rapidez.

A su vez, el Ministerio de Salud señaló que más de tres unidades de ambulancias se desplazaron a la zona y trasladan a los heridos a establecimientos cercanos como el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa.

En tanto, el Ministerio del Interior reportó que 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y efectivos de la Policía Nacional se encuentran realizando labores de auxilio en favor de las personas que han resultado heridas y afectadas tras el accidente entre los buses del Metropolitano.

Un portavoz del ATU calificó el accidente como "sui géneris" y "grave" por la magnitud de la colisión, lo cual será investigado y sancionado por la empresa, según declaró a Canal N en el lugar del suceso.