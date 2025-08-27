Autoridades de Panamá incautan 836 kilos de droga y arresta a tres personas

La droga más incautada en Panamá es la cocaína y los paquetes pesan un kilo cada uno. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó este miércoles de la incautación de un cargamento con 836 kilos de droga y el arresto de tres personas por su presunta vinculación con los estupefacientes, en un operativo en el Pacífico panameño.

En la acción antidroga, desarrollada al sur del distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, las unidades del Senan retuvieron una lancha con los paquetes de la sustancia ilícita, señaló en un comunicado el ente de seguridad.

La embarcación "sospechosa" fue visualizada por las agentes del Senan durante una operación de control del tráfico marítimo ilícito.

"Inmediatamente se aseguró la embarcación junto con los paquetes de la presunta sustancia ilícita, y se coordinó la intervención con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá Oeste", detalla la información oficial, que no precisa el peso ni el tipo de la droga decomisada.

La droga más incautada en Panamá es la cocaína y los paquetes pesan un kilo cada uno.

Cantidades de droga

Las autoridades panameñas están incautando actualmente las mayores cantidades de droga en lanchas que navegan por su mar territorial y también en los puertos, donde contenedores pueden ser contaminados por socios locales del narcotráfico internacional, a quienes pagan con droga que termina en las calles del país, según las autoridades.

El país centroamericano es utilizado como ruta de tránsito para el tráfico internacional de drogas producidas en Sudamérica, con destino principalmente hacia EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa.

Durante 2024, en Panamá se decomisaron alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, de acuerdo con datos oficiales.