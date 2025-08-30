Asesinan a influencer, a su esposo y dos hijos menores de edad en México

Fotografía de la influencer Esmeralda FG, quien fue asesinada junto a su esposo y sus dos hijos. Los cadáveres fueron hallados dentro de una camioneta. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad digital y el estado de Jalisco se encuentran consternados tras el asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes como Esmeralda FG, quien fue hallada sin vida junto a su esposo y sus dos hijos menores dentro de una camioneta pick up de lujo en el barrio de San Andrés, Guadalajara.

El hallazgo ocurrió el pasado 22 de agosto, pero fue hasta el jueves 28 que la Fiscalía de Jalisco confirmó oficialmente la identidad de las víctimas.

De acuerdo con el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, la principal línea de investigación apunta a que el ataque estaría relacionado con las actividades comerciales del esposo de Ferrer, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en el estado de Michoacán.

Las víctimas incluyen a un niño de 13 años y una niña de 7, hijos de la pareja, cuyos cuerpos fueron encontrados junto a los de sus padres en el interior del vehículo.

¿Quién era Esmeralda FG?

Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años, se había convertido en una figura reconocida en TikTok bajo el usuario "@esmeraldafg222", donde acumulaba más de 21 mil seguidores y más de medio millón de "me gusta".

Inició su actividad en la plataforma en 2020 con videos de lipsync y audios virales, pero con el tiempo evolucionó hacia un contenido centrado en el lujo, la estética y el estilo de vida conocido como "mujer buchona".

En sus publicaciones mostraba artículos de marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana y Versace, además de autos de alta gama, viajes a destinos turísticos y cirugías estéticas. También compartía momentos con sus hijos y mascotas, así como reflexiones personales que conectaban con su audiencia.

Su contenido generó polémica en diversas ocasiones, especialmente por referencias al mundo del narcotráfico y el uso frecuente de narcocorridos como banda sonora de sus videos.