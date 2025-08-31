×
La Celac convoca a una reunión de urgencia por despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Se realizará este lunes de manera virtual

    La Celac convoca a una reunión de urgencia por despliegue militar de EE.UU. en el Caribe
    La Casa Blanca defendió esta semana la operación militar en el Caribe. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno de Colombia, que tiene la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocó de urgencia para este lunes una reunión de cancilleres en formato virtual con el fin de analizar la coyuntura regional tras el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, frente a Venezuela.

    "El objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional (...) y abordar, de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional", explicó la cancillería colombiana en un comunicado.

    • La Casa Blanca defendió esta semana la operación militar, que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, como parte de su estrategia antidrogas y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos.
