El acuerdo Mercosur-EFTA se firmará en Brasil en septiembre, indica el canciller uruguayo

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, durante una rueda de prensa, en Montevideo (Uruguay). Anunció que en septiembre se firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). ( EFE )

El acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) se firmará —en caso de que "no haya sorpresas"— durante el mes de septiembre, según confirmó este miércoles el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

"Lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de septiembre en Brasil", señaló el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa que dio en la sede del Poder Ejecutivo en Montevideo.

Allí, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, recibió las cartas credenciales de los embajadores de Rusia, Irán y Noruega. Durante el acto, Lubetkin apuntó que el acuerdo Mercosur-EFTA fue tratado con el embajador noruego, Halvor Saetre.

Tiempo atrás, Lubetkin ya había destacado la importancia del mencionado tratado entre el bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y puntualizó que los países significan un Producto Interno Bruto de más de tres trillones de dólares.

También resaltó su valor de este para impulsar el acuerdo con la Unión Europea.

"Se va a firmar antes y eso va a terminar de dar un empuje a quien todavía no está convencido en la UE, porque acá en el Mercosur estamos todos convencidos de que tenemos que firmarlo y firmarlo rápido", dijo a la prensa el pasado 24 de julio.

Comisión Europea

En ese sentido, el canciller celebró hoy "la señal" llegada desde la Comisión Europea, que propuso los actos legales para que los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo completen la ratificación del acuerdo de asociación con el Mercosur.

Lubetkin detalló que en esta jornada se inició lo que espera sea "el proceso final" para una ratificación y que es optimista de que pueda concretarse antes de fin de año, durante la presidencia pro tempore de Brasil en el bloque suramericano.

"Estas son excelentes noticias para Uruguay, pensando en el desarrollo de este país no en semanas o meses, sino en años", dijo el titular de la cartera de Exteriores

Agregó: "Un acuerdo de este tipo nunca lo firmamos. No lo firmó Uruguay y no lo firmó el Mercosur. Las propias autoridades de la UE hoy decían que es un cambio de calidad nunca antes registrado para la UE. Podemos usar las mismas palabras de nuestro lado".