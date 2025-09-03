Presidente de Guyana anuncia su reelección

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, declaró este miércoles a la AFP haber ganado la reelección tras los comicios del pasado lunes en el pequeño país sudamericano dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

"Las cifras son claras. El Partido Cívico Progresista del Pueblo (PPP/C), obtuvo una victoria aplastante. Tenemos una gran mayoría y estamos listos para hacer avanzar al país", dijo en una breve declaración telefónica.

La Comisión Electoral aún no ha hecho ningún anuncio sobre la votación, está previsto anuncien al ganador oficial de las elecciones el 4 de septiembre.

En estas elecciones, la Presidencia se disputaba entre Ali, el magnate Azurddin Mohamed, sancionado por Estados Unidos y que creó Invertimos en la Nación (WIN), y Aubrey Norton, el opositor de la Asociación para una Nueva Unidad (APNU, izquierda).

El petróleo

Ali, de 45 años, prometió sacar al país de la pobreza gracias a la bonanza petrolera.

Los ingresos petroleros le han permitido a Guyana cuadruplicar en cinco años el presupuesto del Estado (6,700 millones de dólares en 2025), con el mayor crecimiento económico de América Latina (43,6% en 2024). Se prevé que este crecimiento supere los dos dígitos en 2025.

Guyana, que comenzó la explotación petrolera en 2019, espera aumentar su producción de 650.000 barriles diarios a más de un millón en 2030.

Ali también tendrá que gestionar la espinosa pugna por el Esequibo (oeste), la región rica en petróleo y minerales que reclama su vecina Venezuela.

Según los observadores internacionales, tanto del Centro Carter como de la Unión Europea, las elecciones fueron "competitivas", sin "irregularidades significativas" el día de la votación, pero con una "ventaja indebida" para el partido de gobierno que "desequilibró el terreno de juego" durante la campaña.

"El presidente y su administración inauguraron un gran número de proyectos públicos como hospitales, carreteras, comisarías de policía y servicios de transporte importantes", señaló el informe preliminar de la misión de la UE.