Maduro dice que su país tiene "fe inquebrantable en la victoria" ante "embestida" de EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su país seguirá "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria" ante la que calificó como una "embestida" por parte de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.

"Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz", dijo Maduro.

En la inauguración de un monumento en Caracas por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista aseguró también que el país suramericano seguirá "en unión nacional de todo su pueblo", así como de "todas sus fuerzas" militares y policiales.

"Somos gente de bien, somos gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores", agregó.

Dice EE. UU. quiere riquezas de Venezuela

El mandatario, a quien EE. UU. no reconoce como presidente legítimo, rechaza el argumento del Gobierno de Donald Trump sobre la lucha contra el tráfico de drogas y asegura que el país norteamericano quiere las riquezas naturales venezolanas, entre las que menciona el petróleo, el gas y el oro.

Maduro tampoco hizo referencia alguna durante el acto en Caracas sobre el anunciado ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra una lancha que supuestamente cargaba droga y donde había, según Washington, once personas a las que señala como presuntos integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por la Administración de Trump.

El presidente estadounidense aseguró este miércoles que Venezuela le ha creado a su país un "tremendo problema", en relación con el tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: "No vamos a consentirlo más".