La UE califica como un desafío al orden internacional el encuentro de Xi, Putin y Kim

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, reprocha a China sus reuniones en la cumbre que finaliza este miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

La reunión en Pekín de los dirigentes chino Xi Jinping, ruso Vladimir Putin y norcoreano Kim Jong Un es un "desafío directo al orden internacional", declaró este miércoles la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

Este encuentro no solo envía "señales antioccidentales, también representa un desafío directo al sistema internacional basado en normas, y no se trata únicamente de un símbolo", afirmó.

"La guerra de Rusia en Ucrania cuenta con el apoyo de China. Son realidades a las que Europa debe hacer frente", prosiguió Kallas en Bruselas.

En un discurso pronunciado después, el miércoles en la tarde, Kallas volvió a referirse a estas amenazas que, según ella, afectan a los equilibrios mundiales y llamó a Europa a desempeñar plenamente su papel en el escenario internacional.

"China y Rusia hablan de emprender juntos cambios nunca vistos en un siglo" en la arquitectura mundial de seguridad, subrayó.

"Putin, Kim y Xi se exhibieron juntos en público por primera vez, proyectando una visión de la paz a través del cañón de un fusil. Esto no es lo que significa la paz para Europa", declaró con énfasis.

Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un asistieron juntos este miércoles en Pekín a un gigantesco desfile con apariencia de demostración de fuerza militar y diplomática. En esa ocasión Xi Jinping presentó a su país como "imparable".

En este período de fuertes tensiones geopolíticas, Europa debe "construir su poder para participar como un actor de pleno derecho", agregó Kallas.

Gaza es un "ejemplo de situación en la que no usamos nuestro poder geopolítico por falta de unidad", insistió, haciendo un llamado a los 27 a mostrar juntos "coraje político".

Los países de la UE no logran ponerse de acuerdo sobre imponer sanciones contra Israel a pesar de la situación humanitaria "catastrófica" en Gaza, que no dejan de denunciar tras casi dos años de guerra.

El ministro de Exteriores húngaro pide que la UE no trate a China como un "rival"

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, asistió este miércoles al desfile militar de Pekín que conmemoraba el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y defendió que la Unión Europea (UE) debe cooperar con China en lugar de tratarla como un "rival sistémico".

Szijjártó anunció en redes sociales su reunión de este miércoles con su homólogo chino, Wang Yi, y celebró que las relaciones bilaterales pasen por su mejor momento, tanto en términos económicos como diplomáticos

Szijjártó y el primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, fueron los únicos representantes de la UE en el encuentro de Pekín, al que asistieron también el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

El jefe de la diplomacia húngara afirmó que la UE se equivoca al etiquetar a Pekín como un "rival sistémico" y que la cooperación con China ofrece "grandes beneficios y oportunidades" para Europa.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.