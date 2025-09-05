Nicolás Maduro advierte de posible respuesta armada ante supuestas "amenazas" de Estados Unidos

05/09/2025.- Fotografía cedida por Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno este viernes, en Caracas (Venezuela). Maduro dijo que Estados Unidos "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe", en un contexto en el que denuncia "amenazas" del país norteamericano, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico. ( EFE/ PALACIO DE MIRAFLORES )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este viernes que, en caso de una agresión contra su país, se pasaría "a una etapa de lucha armada", en un contexto en el que ha denunciado "amenazas" por parte de Estados Unidos, por desplegar fuerzas militares en aguas del mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro sostuvo que Venezuela se encuentra "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero advirtió que si el país fuera agredido de alguna forma, "pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada y de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional".

"Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial y la soberanía de nuestro pueblo", expresó el mandatario durante un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese contexto, afirmó que Venezuela se encuentra en una "fase de alistamiento y preparación" para la defensa nacional, y avanzará hacia el "despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana".

Agregó que el pueblo venezolano es "pacifista", pero también "guerrero", y aseguró que "nadie" lo va a "venir a esclavizar, ni hoy ni nunca jamás".

Inician operaciones

Con este pronunciamiento, Maduro dio inicio al primer día de "activación operativa, organizativa de toda la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), ya estructurada", compuesta por ciudadanos y ciudadanas que se alistaron en las dos jornadas realizadas en agosto para defender al país ante las "amenazas" que atribuye al Gobierno de Estados Unidos.

Horas antes, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el despliegue de aviones de combate por parte de Estados Unidos representa una amenaza directa para el Gobierno de Maduro. Esto, luego de que Washington ordenara el traslado de diez aeronaves F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

En una intervención telefónica transmitida por VTV, Gil señaló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, justifica el despliegue "usando como pretexto una supuesta persecución contra el narcotráfico", y acusó a Washington de vincular al Gobierno venezolano con el tráfico de drogas. "Esto es la mayor mentira", afirmó.

Según informaciones oficiales, Estados Unidos ha desplegado ocho buques militares equipados con misiles, así como un submarino de propulsión nuclear, en zonas del mar Caribe próximas a Venezuela, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico que, aseguran, afecta las calles de su país.