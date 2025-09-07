Confirman oficialmente la reelección de Irfaan Ali como presidente de Guyana

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, vota durante las elecciones en Georgetown (Guyana). ( EFE )

La Comisión Electoral de Guyana declaró formalmente a Irfaan Ali como presidente electo del país, tras el triunfo de su Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) en las elecciones generales y regionales del pasado 1 de septiembre.

La ceremonia de toma de posesión para un segundo mandato consecutivo se celebrará este mismo domingo en la Casa del Gobierno, en Georgetown, donde Ali pronunciará un discurso ante miles de invitados.

La victoria del PPP/C en los comicios se conocía desde hace días por la publicación de las actas de escrutinio, pero faltaba el anuncio oficial de la Comisión Electoral, que se retrasó debido a que la oposición solicitó el recuento de votos en un distrito.

Resultados finales de las elecciones

Según los resultados finales anunciados por la Comisión Electoral, el PPP/C obtuvo una contundente victoria con más de 240,000 votos a su favor, lo que se traduce en una mayoría de 36 escaños en la Asamblea Nacional (Parlamento).

Mientras tanto, el partido recientemente creado Invertimos en la Nación (WIN) se hizo con aproximadamente 109,000 votos, que le aseguran 16 escaños; la Alianza de Unidad Nacional (APNU) logró 77,000 votos y 12 escaños; y el Movimiento Adelante Guyana obtuvo un escaño.

El PPP/C ganó en ocho de los 10 distritos electorales, incluidas las Regiones Cuatro y Ocho, tradicionales bastiones de APNU, que ha sido el gran derrotado en los comicios.

WIN, formado en junio pasado por el empresario sancionado por Estados Unidos Azurddin Mohamed, ha desbancado a APNU como el principal partido de la oposición.

En un mensaje en vivo, tras conocerse los resultados oficiales, Ali aseguró a todos los guyaneses que la victoria no es solo para su partido, sino para todo el país.

"Esta es una victoria que no excluye a nadie. Cada comunidad cuenta. Cada ciudadano importa", declaró el presidente, de 45 años.

Ali señaló que el amplio triunfo del PPP/C se debe a la "trayectoria estelar de los últimos cinco años": "Las promesas cumplidas son más fuertes que las promesas hechas. El progreso habla más que la propaganda", subrayó.

Guyana logró el récord de crecer un 63 % en 2022, gracias a la bonanza petrolera, y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), crecerá en promedio anualmente un 14 % durante los próximos cinco años.

