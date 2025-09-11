Al menos cuatro fallecidos en un nuevo ataque armado en la zona costera de Ecuador

Imagen ilustrativa de la escena de un hecho sangrento. Ataque armado registrado en Manabí, Ecuador, deja al menos cuatro personas muertas. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos cuatro personas fallecieron —un futbolista de 25 años entre ellos— en un ataque armado ocurrido anoche en la provincia ecuatoriana de Manabí, una de las nueve en las que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en la nueva fase de la "guerra contra el narcoterrorismo" anunciada esta semana.

"Con profundo dolor informamos que, la noche de este miércoles, se registró un ataque criminal en las inmediaciones del hotel donde se encontraban hospedados varios ciudadanos.

En ese lamentable hecho perdió la vida nuestro jugador Maicol Valencia, quien resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas a nuestro club", precisó el equipo Exapromo Costa FC en un comunicado.

Añadió que otro de sus jugadores "se encuentra recibiendo atención médica en una casa de salud" y rechazó "de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad".

Una fuente del club indicó a EFE, que Valencia recién se había vinculado al equipo en calidad de refuerzo y que preparaba su debut el próximo sábado, en el estadio Jocay de Manta, en el partido de ida frente a Deportivo Quito, de la capital ecuatoriana, por el torneo de ascenso del fútbol ecuatoriano.

"Compartimos el dolor y abrazamos a sus familiares, allegados y a todos quienes forman parte del equipo", publicó el Deportivo Quito en sus redes sociales, tras declararse "impactado" por la noticia del asesinato de Valencia.

Manta, en la provincia de Manabí, es una de las ciudades más afectadas por la violencia en Ecuador, que sufre el embate de acciones atribuidas a bandas criminales vinculadas, principalmente al narcotráfico.

Según el portal Primicias, la de anoche es la masacre número 15 registrada en Manabí en lo que va de 2025 y con este caso, el número de muertes violentas asciende a 362 en el Distrito Manta en este año, el más violento de la provincia.

Otros hechos

Entre los hechos más graves en Manabí se registra el asesinato a doce personas en un ataque armado en una gallera en El Carmen, donde, además, resultaron heridas 9 personas el pasado 17 de abril, mientras que tres días después, cinco personas fueron asesinadas e igual número heridas en un ataque a viviendas de una urbanización en Manta.

El 16 de julio, fueron encontrados 5 cadáveres maniatados, enterrados y en avanzado estado de descomposición en el municipio de Puerto López, también en Manabí, y el 24 de agosto asesinaron a cinco personas en un vehículo en Portoviejo, capital de la provincia.

Con 4,621 homicidios entre enero y junio pasados en todo el país, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.

Manabí es una de las nueve provincias en las que el Gobierno concentrará sus actividades en su nueva fase en la "guerra contra el narcoterrorismo" anunciada el miércoles, y que se desarrollará en tres ejes:

Control territorial y ofensiva directa

Fortalecimiento de la inteligencia

Operaciones especiales

Neutralización

Eliminación de objetivos

Aunque la nueva estrategia militar contiene componentes reservados, el Ministerio de Defensa señaló que, además de Manabí, concentra sus esfuerzos en las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora y Morona Santiago.