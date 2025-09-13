Ministro de Defensa acusa a EE.UU. de un "brutal ejercicio" psicológico contra Venezuela

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó este sábado a EE.UU. de un "brutal ejercicio" psicológico contra Venezuela, en un contexto en el que el país norteamericano mantiene desplegados ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Mientras ellos andan presionando, haciendo un ejercicio brutal de operaciones psicológicas, nosotros estamos aquí en máxima preparación", afirmó Padrino López, desde el principal complejo militar y de academias del país, Fuerte Tiuna, donde participó en una jornada de adiestramiento convocada por el presidente Nicolás Maduro en todo el país.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, el jefe militar advirtió que si Estados Unidos decide agredir a Venezuela "todo el potencial" del país suramericano "se va a convertir en poder nacional".

"Nosotros estamos dispuestos a dar la vida y no estoy exagerando. No hablo nada más por la Fuerza Armada Nacional, hablo por todo el pueblo", expresó el ministro.

El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores", todo esto, según Caracas, con la intención de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.

A través de un comunicado, el Ejecutivo chavista afirmó que "el navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación (...), impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún".

Los ocupantes, agregó la nota, eran "humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana".

Jornada de adiestramiento

Este sábado se realiza una jornada de adiestramiento que está enmarcada en el "Plan Independencia 200", anunciado por Maduro esta semana para garantizar "la independencia y la paz" de Venezuela ante las "agresiones" que denuncia por parte de Estados Unidos, país que, según el líder chavista, quiere propiciar un "cambio de régimen".