×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Primero Justicia
Primero Justicia

Partido opositor venezolano exige la liberación de exalcalde detenido y saber su paradero

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este domingo la liberación del exalcalde de la ciudad de Barquisimeto (oeste de Venezuela), Macario González

    Expandir imagen
    Partido opositor venezolano exige la liberación de exalcalde detenido y saber su paradero
    El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este domingo la liberación del exalcalde de la ciudad de Barquisimeto. (IMAGEN TOMADA DE EL IMPULSO)

    El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este domingo la liberación del exalcalde de la ciudad de Barquisimeto (oeste de Venezuela), Macario González, quien, según la formación, fue detenido y cuyo paradero asegura desconocer.

    "La desaparición de Macario es un acto de persecución política por pensar distinto. Es inaceptable que en Venezuela se siga deteniendo, desapareciendo y aislando a ciudadanos solo por ejercer sus derechos y expresar sus ideas", manifestó PJ en su cuenta de X.

    Según la organización, González, de 73 años y también profesor universitario, fue visto por última vez el viernes 12 de septiembre, a las 13:00 hora local (17:00 GMT), cuando salió de una reunión en la Universidad Fermín Toro, en el estado de Lara, donde se encuentra Barquisimeto.

    Desde entonces, agregó PJ, no hay "información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud".

    RELACIONADAS

    Exigencias sobre su paradero

    "Exigimos conocer su paradero y su liberación inmediata al igual que la de todos los presos políticos. Es hora de poner fin a la represión y la práctica de desapariciones forzadas", expresó la formación opositora.

    En agosto pasado, la ONG venezolana Provea denunció que en el país ha habido un "incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente" y "sometidas a largos períodos de incomunicación", sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su "paradero o condiciones de reclusión".

    • Provea también exigió entonces a las autoridades "determinar las responsabilidades" por "estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas", con el fin de "imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición".

    De acuerdo con la organización Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en el país haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.EFE

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 