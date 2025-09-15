Maduro dice que Venezuela tendrá su propia IA y se darán clases sobre el tema en escuelas

Fotografía cedida por Prensa del Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, posando con algunos jóvenes en un acto de inicio del periodo Escolar 2025-2026 este lunes, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ ZURIMAR CAMPOS / PALACIO MIRAFLORES )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el país tendrá su propia inteligencia artificial (IA) y se impartirán clases sobre el tema en las escuelas "a partir de este año" para que los alumnos sepan qué es y cómo debe manejarse.

"Venezuela pronto va a tener su propia inteligencia artificial, soberana, nacional, venezolana, articulada por el mundo, pero alimentada por nosotros", indicó Maduro durante una visita en una escuela, a propósito del inicio del nuevo año escolar 2025-2026, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El mandatario no dio más detalles ni precisó la fecha de cuándo tendrá Venezuela su IA.

Materia educativa

En noviembre del año pasado, Maduro llamó a tomar acciones en materia educativa para que el país sepa "manejar" la IA al "máximo nivel", a través de alianzas con "aliados estratégicos" como Rusia y China.

A su juicio, "el tema de las tecnologías y la inteligencia artificial debe cruzar todas las carreras universitarias", y destacó su aplicación en campos como la medicina, la ingeniería, el diseño y las "ciencias políticas", entre otros.

El pasado julio, Venezuela firmó un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek para el desarrollo conjunto de tecnologías de IA, lo que, según Maduro, supuso la entrada del país suramericano "por la puerta grande" a esta tecnología.