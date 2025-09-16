Comunistas venezolanos piden investigar "con urgencia" los ataques de EE. UU. contra lanchas

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una embarcación en llamas luego de ser atacada en el mar Caribe. El PCV considere que este acto es una "peligrosa provocación". ( EFE/ @REALDONALDTRUMP )

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) pidió este martes que se investiguen los ataques de Estados Unidos contra dos lanchas en el mar Caribe, operativos en los que han muerto 14 personas presuntamente venezolanas y vinculadas al narcotráfico, según el presidente Donald Trump.

"Estas ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales constituyen un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado con urgencia", instó el PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una nota de prensa.

Asimismo, condenó la incursión militar estadounidense en el Caribe que, subrayó, es "presentada bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, pero dirigida a amenazar y presionar militarmente a Venezuela", como ha dicho el Gobierno.

Acto de agresión

A juicio de la formación, "esta agresión" representa "una peligrosa provocación y una abierta violación del derecho internacional", lo que se suma, añadió, a los "vuelos de espionaje sobre territorio venezolano, parte de la estrategia de intimidación y control militar desplegada por Estados Unidos en la región", como denunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

"El despliegue militar contra Venezuela busca garantizar los intereses de los monopolios estadounidenses en su disputa con potencias emergentes, presionando a la Administración de Nicolás Maduro para que continúe otorgando privilegios y concesiones al capital estadounidense", aseguró el PCV, que no se alinea con Maduro, pero tampoco con los partidos opositores tradicionales.

Incluso, prosiguió, EE.UU. busca "forzar la fractura del régimen y facilitar la llegada al poder" de lo que denominó "sus lacayos", representados, apuntó, por figuras como la líder opositora María Corina Machado, quien "insiste en una agenda de intervención militar y sanciones criminales, promoviendo irresponsablemente la idea de que Venezuela constituye una amenaza para la seguridad hemisférica".

Ante un eventual escenario de "ocupación del territorio venezolano", el PCV anticipó que asumirá las "formas de organización que la defensa de los intereses del pueblo y la patria demanden".

El ataque más reciente de Estados Unidos fue este lunes, cuando se derribó una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, de acuerdo con Trump.

Estados Unidos derribó la primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Maduro ha negado, además de condenar el ataque.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, lo que para el chavismo es un "invento", y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas". A su juicio, el despliegue militar estadounidense no se trata de un combate contra el narcotráfico, sino de un plan para provocar un "cambio de régimen" y sacar al chavismo del poder.